GiFi refuerza su expansión con su primera apertura en Euskadi Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 17:22 h (CET) La compañía francesa de decoración y productos para el hogar inaugurará el próximo 24 de octubre una nueva tienda en Barakaldo. Con un nuevo concepto de tienda experiencial, tiene una superficie de más de 1.500 metros cuadrados para ofrecer a los clientes la mejor experiencia de compra, con numerosos servicios y soluciones como la zona de Click&Collect, soportes digitales y una Genius Zone Con una inversión de un millón de euros en Barakaldo.

Los vascos contarán con un nuevo punto de venta especializado en productos a buen precio para el hogar y la familia a partir del próximo 24 de octubre. Con una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, la empresa francesa de decoración y productos para el hogar, GiFi, ha apostado por el Parque Comercial Megapark de Barakaldo para la apertura de su nuevo espacio, que combina diseño y comodidad para ofrecer una experiencia única y diferente.

Según Franck Allard, Director Internacional del Grupo, “elegimos el Parque Comercial Megapark por tratarse de la mayor superficie comercial del norte de la Península, estamos convencidos de que nuestra oferta comercial y nuestra nueva tienda va a sorprender y conquistar a todo el que se anime a descubrirla”. Además, el Director Internacional del Grupo añade que “con este novedoso espacio, ponemos en marcha nuevos retos marcados por una ambiciosa estrategia de desarrollo, dirigida a garantizar una riqueza de oferta de productos al mejor precio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.

La nueva tienda de Barakaldo dispone más de 29.000 referencias de productos dividida en 6 espacios de venta (casa, decoración, mobiliario, regalos, artículos de diversión y juguetes), para que cada miembro de la familia pueda encontrar en GiFi el artículo que busca. De esta manera, la compañía acompaña a sus clientes en los momentos importantes de su vida (cumpleaños, bodas, bautizos), así como en su vida cotidiana (con artículos prácticos y sorprendentes) y durante todas las épocas del año (Halloween, Navidad, vacaciones, vuelta al cole, etc.) con una gran variedad de productos, el 75% de ellos con precios inferiores a 5€.

Con una inversión de un millón de euros y la creación de 13 nuevos puestos de empleo, el nuevo establecimiento de GiFi en Barakaldo representa un nuevo concepto de tienda experiencial, donde se ofrecerá a los clientes la mejor experiencia de compra, con numerosos servicios y soluciones como la zona de Click&Collect, para solicitar aquellos productos que no estén disponibles en ese momento; con soportes digitales para consultar las ofertas actuales y los catálogos de productos, o una Genius Zone, para talleres y demostraciones de productos: manualidades, decoración, cocina, maquillaje de Halloween, Navidad, etc.

Asimismo, este nuevo establecimiento contará con amplias exposiciones para que los clientes puedan pasear y descubrir la variada oferta de una manera más cercana, al poder probar/tocar los productos.

Para Franck Allard, “lo que diferencia a GiFi de la competencia es el deseo de adaptar constantemente nuestras gamas de productos, con el objetivo de satisfacer las demandas de nuestros clientes y los gustos del consumidor local, además de apostar por las tendencias del mercado con los mejores precios”.

Este nuevo espacio se suma a los otros nueve puntos de venta existentes en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana. Desde su entrada en el mercado español hace más de dos años, GiFi ha invertido más de 15 millones de euros en la península y creado más de 150 puestos de trabajo.

850 establecimientos en todo el mundo

Fundada en Francia en 1981 y con más de 35 años de experiencia en el sector, el grupo GiFi es líder indiscutible en la distribución minorista de productos a buen precio para el hogar y la familia al sumar 850 establecimientos repartidos en 14 países.

Con 9.500 empleados en todo el mundo, durante el pasado ejercicio GiFi consiguió una cifra de negocio de más de 1.900 millones de euros. Su objetivo de cara a 2027 pasa por alcanzar las 1.000 tiendas y los 10.000 colaboradores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.