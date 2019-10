KAPUNKA en el Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 17:27 h (CET) KAPUNKA ha participado en XVIII Congreso de la SEMAL (Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad) que se realizó en Sevilla del día 3 al 5 de octubre del presente año, junto con las marcas más prestigiosas a nivel mundial, en lo que al cuidado de la piel se refiere. En el que participaron más de 300 congresistas, científicos e investigadores de todo el mundo y más de 100 ponentes Algunos de los ponentes del Congreso incluyeron Kapunka en sus presentaciones, como producto que incluyen en sus protocolos para el cuidado de la piel. Un continuo y creciente interés de los médicos especialistas en Kapunka, la ha convertido en la marca de referencia en aceite de argán recomendada por los médicos para ayudar a las personas con problemas de piel (deshidratación, estrías, cicatrices, etc.) para que tengan una piel sana, joven y saludable.

Monica Ruiz, fundadora de Kapunka, está muy agradecida con uno de los primeros médicos que confió en su marca, el Dr. Ramón Vila-Rovira, eminencia de la Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, un referente en su ámbito, ya que ha ayudado al éxito actual de la marca. Y como no, a todos y cada uno de los otros médicos que se han sumado a la gran familia que se ha creado entorno a Kapunka.

KAPUNKA es una empresa dedicada exclusivamente al aceite de argán, producto médico-estético de alta calidad. Gracias a estudios científicos de más de 35 años que los avalan, ofrecen un servicio de la mejor calidad, ya que creen que eso es lo que merecen las personas, lo mejor.

Muchos profesionales sanitarios recomiendan KAPUNKA para el cuidado de la piel y como tratamiento para nutrir la piel antes y después de una cirugía o tratamiento. Los beneficios que aporta son: cicatrizante, reafirmante, calmante, nutriente, antioxidante, antiinflamatorio, estabilizador del PH.

El aceite de argán es un hidratante natural, que disminuye los signos de la edad y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Es un producto rico por su composición natural, el cual desempeña un papel importante en la renovación y regeneración celular. El cultivo del argán es totalmente biológico y la realización del aceite es minuciosamente llevado a cabo por cooperativas de comercio de ámbito rural. "Es uno de esos productos que lo empezarás usando tú y lo terminará usando toda tu familia. Con poca cantidad es suficiente, se reabsorbe al momento y no mancha".

Además, KAPUNKA proporciona sus productos en distintos formatos para adaptarse a las necesidades de cada uno: gotero de 30ml, dosificador de 250ml, dosificador de 500ml. KAPUNKA es aceite de argán puro 100% BIO con todos los certificados de calidad.

Para terminar, KAPUNKA agradece a todos los participantes y organizadores del Congreso de SEMAL por el éxito de éste.

El principal valor de KAPUNKA es la gratitud, y este está presente en el día a día de la marca, para agradecer a todos los que hacen posible que avance con paso firme hacia el futuro.

El producto se puede adquirir en la web: www.kapunkargan.com o cualquier centro colaborador de los que dispone la marca.

