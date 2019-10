L’Oréal y Volkswagen participan en una jornada para conocer los beneficios de las mascotas en las oficinas Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 17:31 h (CET) Purina ha organizado una visita a sus instalaciones para dar a conocer a las empresas las ventajas de permitir llevar la mascota al trabajo. La Pets at Work Alliance fomenta la presencia de las mascotas en las organizaciones europeas como medida beneficiosa para la salud de empleados y animales y para mejorar el rendimiento y la productividad de las empresas Por segundo año consecutivo y con motivo del Día Mundial de los Animales, Purina ha organizado una visita a sus instalaciones para mostrar los beneficios de llevarse la mascota al lugar de trabajo y presentar la alianza Pets at Work. Al encuentro han acudido CEOs y responsables de RRHH de empresas como L’Óreal, Volkswagen, McCann, CEVA, Aminna, Novaigrup, Maktagg, o Caher.

Durante la visita, las compañías invitadas han podido conocer de primera mano cómo es el día a día de una organización petfriendly y experimentar por qué llevarse el perro a la oficina es un gran beneficio para los empleados, así como para el bienestar y la salud de las propias mascotas. La jornada ha arrancado con una charla de la mano de Mark El-Khoury - director general de Purina España -. Según El-Khoury, "lejos de ser una distracción, permitir a los perros estar en el lugar de trabajo tiene el potencial de mejorar la concentración de los empleados y también su productividad, tal y como demuestra un reciente estudio de la Universidad de Lincoln. Las compañías con visión de futuro deberían considerar seriamente poder admitir perros en su lugar de trabajo. En este sentido, el programa de Purina “Pets at Work” podría permitirles hacerlo de forma eficiente”.

La jornada también ha contado con la participación de Francesc Ristol -director del Centro de Terapias Asistidas con Canes (CTAC)-, quien ha ofrecido una serie de pautas y consejos orientados a solventar dudas en relación con fobias, miedos o alergias que puedan surgir en la adaptación de la mascota al espacio laboral.

Además, empresas como DSV, Ogilvy o la reciente incorporada Bomosa, que ya forman parte de la alianza Pets and Work, han explicado cómo está siendo la experiencia de trabajar junto a sus mascotas, destacando el carácter revulsivo que tiene sobre el estado anímico de los empleados. Desde Bomosa, su presidente y fundador Turi Mora, ha reconocido “sentirse especialmente ilusionado en este proyecto puesto que, ya desde los inicios de la compañía, ésta siempre tuvo en sus códigos de responsabilidad la misión de concienciar a las personas hacia la tenencia responsable de los animales a través del amor y del respeto”.

Beneficios para todos

Varios estudios científicos indican que jugar o acariciar a una mascota puede aumentar los niveles de la hormona oxitocina y reducir la producción de cortisol, la hormona del estrés. Por ello, tener un perro en el trabajo puede ayudar a los empleados a sentirse más reforzados frente a situaciones estresantes, brindándoles pequeños momentos de desconexión para considerar sus decisiones, como por ejemplo realizando pausas para acompañarlos a “estirar las patas”. Además, el estrés puede afectar a la productividad, por lo que pasar tiempo con los animales de compañía puede aumentar el rendimiento a medida que disminuye el estrés. Esto da, como resultado, trabajadores más felices que se desempeñan mejor su labor en el lugar de trabajo.

Sobre la Alianza Europea Pets at Work

Purina es consciente de los muchos beneficios que los lugares de trabajo pet friendly tienen para los empleados. Establecer un protocolo propio de implantación del programa Pets at Work en sus oficinas de toda Europa ha proporcionado aprendizajes significativos para la implementación exitosa de la iniciativa en otras compañías, incluyendo seguridad y salud, tenencia responsable y educación, y condiciones necesarias del lugar de trabajo.

Por ello, la compañía se compromete a ayudar a otras organizaciones y a sus empleados a disfrutar de los beneficios de un lugar de trabajo abierto a las mascotas y está trabajando con empresas de toda Europa y ofreciéndoles su apoyo para que se unan a Pets at Work Alliance.

Purina ha elaborado materiales orientativos para aquellas organizaciones que deseen introducir la iniciativa Pets at Work, los cuales incluyen normas de conducta canina y un compromiso del empleado para garantizar la seguridad de las mascotas y de las personas. El kit de iniciación Pets at Work se puede descargar en el sitio web de Purina. En él se ofrecen los recursos y soporte necesarios para abrir las puertas de la empresa a las mascotas.

