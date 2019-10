Modrego Interiors y sus reformas de cocinas: por qué han incrementado su demanda en 2019 Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 16:54 h (CET) Actualizar la instalación eléctrica y de fontanería, mejorar el ahorro energético o conseguir una apariencia más vanguardista son algunas de las razones que explican el auge de las reformas de cocinas, según profesionales del sector como Modrego Interiors Cada vez son más las reformas de cocinas que se acometen en España. De acuerdo a Modrego Interiors, empresa barcelonesa con amplia experiencia en la reforma de viviendas, este servicio tiene una demanda creciente en Barcelona y otros grandes municipios del territorio español.

Pero este repunte está lejos de ser casual. El interés por las reformas el hogar ha crecido en los últimos tiempos, y por ello en televisión triunfan docurealities como Masters de la reforma o La casa de mis sueños. Pero ¿qué factores se encuentran detrás de este fenómeno?

En primer lugar, las familias destinan un mayor gasto de sus presupuestos a reformar sus cocinas, un 60% más en el último año, como lo reveló un estudio de Houzz a 5.500 encuestados. Para los expertos de ModregoInteriors.com, esta mayor inversión está relacionada también con la confianza en las empresas proveedoras.

Y es que la profesionalidad y el asesoramiento personalizado que brindan especialistas como Modrego Interiors aportan un valor añadido a los consumidores, cada vez más inclinado a confiar en sus servicios. Desde 1980 los profesionales de esta empresa barcelonesa prestan servicios de reforma integral y parcial no sólo en cocinas sino también en baños y otros espacios.

Modrego Interiors no se limita a asesorar sobre marcas, modelos y otras cuestiones técnicas en la reforma de cocinas, sino que tienen una gran implicación en el acondicionado del mobiliario, la metalistería, la pintura, las puertas o las instalaciones de calefacción.

Pero el mayor gasto de los clientes y la profesionalidad de las empresas suministradoras sólo explican en parte el boom de las reformas de estos espacios. La necesidad de combatir el deterioro y el paso del tiempo también están detrás de este aumento.

A diferencia de otras estancias de la casa, la cocina está sometida a un desgaste superior: los gases de aceites, las alteraciones en la temperatura o la humedad resultante de la cocina al vapor producen un rápido deterioro en los revestimientos y las distintas instalaciones (electricidad, fontanería, etc.), que deben renovarse cada cierto tiempo.

Como apuntan desde Modrego Interiors, la mentalidad de los nuevos tiempos crea nuevas necesidades, como la mejora del ahorro energético de los electrodoméstico e instalaciones utilizadas. Por otra parte, las nuevas tendencias en estética y decoración de cocinas pueden requerir importantes cambios estructurales, imposibles de llevar a término sin una reforma integral.

Estas y otras necesidades explican el creciente interés por las reformas de cocinas en los últimos años. A través del slogan «Reformamos todo lo que nos pidas», Modrego Interiors ha desarrollado una larga trayectoria de éxito, con 30 años de experiencia y más de 1.800 clientes satisfechos.

La excelencia de sus servicios ha sido el mejor dinamizador para que cada vez más consumidores decidan reformar su cocina con ayuda de especialistas como Modrego Interiors.

Acerca de Modrego Interiors

Modrego es una empresa fundada en el año 1980 con el objetivo de dar soluciones profesionales en reformas de interiores, mobiliario del hogar y decoración. Forma parte del mayor grupo de compras de España en productos de ferretería, fontanería y electricidad, siendo socios fundadores del grupo CBC.

Contacto de prensa

Teléfono: 934 07 27 40

Dirección: Carrer del Llobregós, Passatge Lugo, 08032 Barcelona

Website: modregointeriors.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.