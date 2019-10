Neutrino Energy: La física de los neutrinos está ampliando los límites de lo posible Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 16:27 h (CET) El primer cálculo de la masa de los neutrinos allana el camino para la llegada de los dispositivos de energía de neutrinos El interés por la energía de neutrinos está creciendo velozmente. Desde que se descubrió en 2015 que los neutrinos tienen masa, científicos de todo el mundo han estado trabajando para desentrañar los secretos de estas partículas etéreas y su potencial para generar energía. Por primera vez, un experimento reciente llevado a cabo en Alemania ha determinado el límite superior máximo de la masa de neutrinos, lo cual cambia todo en la física de neutrinos, además de tener grandes repercusiones en la incipiente industria de los neutrinovoltaicos.

Se sabía que los neutrinos tienen masa, ahora se sabe también cuánto pesan

El 18 de septiembre, el experimento de Karlsruhe Tritium Neutrino (KATRIN) determinó que los neutrinos solo pueden tener una cierta cantidad de masa. Si bien el objetivo principal de esta iniciativa multinacional es mejorar la comprensión del universo físico, el experimento KATRIN también proporciona datos que llevarán al mundo de la física de los neutrinos un paso más hacia el desarrollo de dispositivos neutrinovoltaicos a nivel del consumidor.

La física de los neutrinos está ampliando los límites de lo posible

Según E=mc2, todo en el universo que tiene masa también tiene energía, y derivar energía eléctrica de la masa es solo una cuestión de conversión. Por ejemplo, las células fotovoltaicas transforman los fotones en electricidad, y ahora los dispositivos neutrinovoltaicos de todo el mundo capturan la masa de neutrinos y la transforman en energía eléctrica utilizable.

La electricidad que producen los dispositivos neutrinovoltaicos se puede utilizar para alimentar teléfonos inteligentes, bombillas LED, lavavajillas o cualquier otro dispositivo electrónico. En este sentido, el problema es la escala. Se ha demostrado que la electricidad puede derivarse de la masa de neutrinos en entornos de laboratorio, pero la cantidad de electricidad que se puede producir actualmente es mucho menor de lo que se necesitaría incluso el reloj inteligente más eficiente en materia energética. Obviamente, hay un largo camino por recorrer en el campo de la ingeniería fotovoltaica, pero en solo cuatro años ya se ha llegado tan lejos años que resulta impresionante.

Los dispositivos neutrinovoltaicos a nivel de consumidor llegarán pronto

Un mundo en el que no hubiera necesidad de cargar los smartphones y en el que todos los electrodomésticos del hogar funcionaran sin enchufarlos sería ideal. Las facturas por los suministros públicos disminuirían sustancialmente, y se tendría acceso a una tecnología de energía sostenible con la capacidad de producir energía en cualquier lugar y en cualquier momento.

Los ciudadanos siempre anhelaron más libertad, y los dispositivos neutrinovoltaicos a nivel del consumidor darían el siguiente salto hacia la mejora de la calidad de vida y a un gran abanico de posibilidades. Un mercado neutrinovoltaico consolidado proporcionaría a los consumidores toda la energía que necesitan para seguir estilos de vida ajenos a la red eléctrica actual, y a medida que ese mercado se amplíe, los dispositivos de energía de neutrinos se combinarán perfectamente con la infraestructura de energía renovable ya existente en el mundo, eliminando parte de la demanda energética de los sistemas fotovoltaicos y de los parques eólicos.

Con el desarrollo de la célula solar, los ingenieros energéticos se acercaron un paso más al sueño de la energía gratuita e ilimitada que ha estado en la imaginación humana desde los tiempos de Nikola Tesla. Sin embargo, la mayoría de los tipos de energía renovable dependen en gran medida de unas condiciones determinadas; las células solares solo funcionan eficientemente bajo la luz solar directa, mientras que los parques eólicos solo producen electricidad cuando hay rachas de viento.

Sin embargo, los dispositivos de energía de neutrinos funcionan bajo tierra, de noche, sumergidos bajo el agua y en todo tipo de condiciones que están fuera del alcance de las tecnologías actuales de energía renovable. Del mismo modo que se ha visto cómo las células solares pasaron de ser una tecnología que solo podía alimentar a una calculadora hasta convertirse en un generador de energía mucho más viable y eficiente, todos serán testigos del aumento gradual de la eficiencia y producción de dispositivos neutrinovoltaicos. Los días en que un dispositivo de energía de neutrinos puede producir la misma cantidad de electricidad que un panel solar estándar no están tan lejos como parece, y cuanto más se avance en la física de neutrinos, más posibilidades habrá de acercarse a esa meta.

¿Por qué es importante calcular la masa de los neutrinos?

Según Diana Parno, colaboradora del experimento KATRIN, "no hay muchas posibilidades de medir un parámetro cosmológico que dio forma a la evolución del universo en el laboratorio". El sentir de Parno refleja la opinión mayoritaria de los científicos que trabajan en KATRIN; aunque son conscientes del fenómeno emergente de la energía neutrinovoltaica, este equipo compuesto principalmente por cosmólogos y astrofísicos está tratando de comprender más acerca de una de las partículas que participaron activamente durante las primeras etapas de la formación del universo.

No se puede negar que los neutrinos siguen siendo uno de los misterios subyacentes de la cosmología moderna, y los efectos de la mecánica cuántica en los neutrinos son aún más fascinantes. Si bien la investigación que se lleva a cabo en KATRIN no está directamente relacionada con la fabricación de un producto comercializable que funcione a partir de la energía de neutrinos, cuanta más investigación se lleve a cabo sobre la física de neutrinos, más aumenta el conocimiento en este campo y más fácil resulta la producción de dispositivos de energía de neutrinos en el futuro.

Por ejemplo, Al conocer el límite superior de la masa de los neutrinos, se tiene la posibilidad de calibrar exactamente cuánto rendimiento se puede esperar de los dispositivos de energía de neutrinos. Pese a que este simple factor no parece tan importante en principio, es otra pieza vital del rompecabezas que eventualmente llevará a todos a un mundo de energía limpia, abundante y confiable.

Cómo el Neutrino Energy lo está haciendo realidad

Los neutrinos alcanzan a toda la gente y a todo lo que les rodea cada segundo de cada día, pero pocas personas advierten estas partículas invisibles. Sin embargo, los científicos e ingenieros del Neutrino Energy Group son diferentes. Reunidos en todas partes del mundo, este equipo de colaboradores internacionales están poniendo toda su atención a la continua tormenta de neutrinos que envuelve al planeta, mientras trabajan incansablemente para hacer realidad la próxima generación de dispositivos neutrinovoltaicos.

Dirigido por el CEO Holger Thorsten Schubart, el Neutrino Energy Group confía en producir dispositivos de energía de neutrinos capaces de alimentar teléfonos y relojes inteligentes en pocos años. Los ordenadores portátiles y los dispositivos inteligentes serán los siguientes, y dentro de unas décadas los electrodomésticos y los hogares por completo estarán totalmente alimentados con neutrinos. Gracias al Neutrino Energy Group el futuro estás más cerca de lo que jamás se podía creer.

