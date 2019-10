Pleno histórico de equipos europeos en los cuartos de final de Worlds de League of Legends en Vistalegre

Splyce, Fnatic y G2 Esports llegan, los tres, como segundos de grupo, lo que impedía el cruce entre ellos. El primero en demostrar su valía será Fnatic, que se enfrenta el sábado a las 17 a FunPlus Phoenix. El domingo Splyce se medirá con SK Telecom T1 a las 12:00, mientras que a las 17:00 comenzará el duelo entre G2 Esports y DAMWON Gaming Que la competición europea de esports goza de un excelente estado de salud era una percepción que la fase de grupos de League of Legends ha ratificado. Pese a la poca fortuna de los equipos europeos en los cruces preliminares (particularmente, Fnatic, en el grupo de la muerte), los tres equipos del continente que acoge los Mundiales de League of Legends de este año han llegado a los cuartos de final que se juegan este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Splyce fue, contra todo pronóstico, el primero en asegurarse su puesto en la fase eliminatoria. Tras superar con algunas dificultades la fase de apertura, las víboras se ganaron su sitio como segundas del Grupo B. Después de cuatro victorias y tres derrotas, dejaron fuera de competición a los taiwaneses, CTBC J Team, y a los ex Marines vietnamitas, GAM Esports.

Si quiere llegar a semifinales, Splyce deberá ser más fuerte que una de las escuadras más potentes del mundo, SK Telecom T1… que ha hecho un campeonato casi impecable gracias al desempeño espectacular de Faker. El encuentro está fijado para el domingo, 27 de octubre, a las 12 de la mañana, en el Palacio de Vistalegre.

G2 Esports había hecho una primera vuelta espectacular en grupos, invicto contra rivales de gran altura, pero flojeó el pasado viernes y acabó como segundo del Grupo A, tras dejar fuera a Cloud 9 (un equipo que no se perdía unos cuartos de final desde 2015) y a Hong Kong Attitude.

En cuartos, G2 Esports deberá verse las caras (el domingo 27 a las 17 horas) con DAMWON Gaming, el equipo coreano que no solo se estrena en unos Worlds sino que también debutó en LCK.

La gran sorpresa la dio este pasado sábado Fnatic, con una segunda vuelta triunfal en el apodado “Grupo de la Muerte”. Con una remontada verdaderamente histórica y pese a que Clutch Gaming no se lo quiso poner fácil, consiguió imponerse a SK Telecom T1 y a Royal Never Give Up y terminó el día como segundo de su grupo (tras alegrarle la jornada la victoria de SKT sobre Royal Never Give Up).

Fnatic jugará el sábado, a las 17 contra los ganadores de la liga china, FunPlus Phoenix. Un equipo que ha demostrado ser peligroso, aunque los europeos parten como favoritos para esta eliminatoria.

El cuadro del torneo deja la posibilidad de una final europea entre los dos grandes equipos de la región: Fnatic y G2 Esports. Sin embargo, para llegar hasta París tendrán que sudar de lo lindo en el Palacio Vistalegre; sobre todo G2 Esports, que tiene en su lado del cuadro a SK Telecom T1.

Durante lo que llevamos de torneo, se ha aumentado un 47% la audiencia respecto al año pasado y se han visualizado más de 200 millones de minutos.

Solo quedan 5 días para que empiece el espectáculo en Madrid, en el que para muchos está siendo el mejor Mundial de la historia de League of Legends. Toda la información de la competición en https://eu.lolesports.com/es.