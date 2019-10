Riesgos que presenta el mercado para el inversor individual según MytripleA Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 15:18 h (CET) Las últimas noticias del Banco Central Europeo (BCE) sobre las políticas aplicadas a los depósitos, posicionan a los grandes y pequeños inversores en un dilema respecto a sus ahorros Ya son varios años en los que los tipos de interés de los depósitos apenas superan el 0%, pero la tendencia sigue a la baja, y actualmente el tipo de interés que establece el BCE está en negativo (-0,5%). Lo mismo ocurre con el Euríbor que continúa en mínimos situándose en octubre en -0,303.

Por otro lado, los inversores con menor aversión al riesgo, no disponen de una panorámica mejor. Desde comienzos de año se encuentra en una situación de pre aviso de los mercados bursátiles. Las noticias de desaceleración económica, la incertidumbre de la política nacional, las tensiones en los mercados internacionales, no consiguen otra cosa que propulsar la volatilidad de la renta variable.

¿Dónde buscar rentabilidad?

Con esta situación peliaguda tanto para aquellos inversores más propensos al riesgo como para los más conservadores, ¿Qué opciones de inversión existen para evitar las oscilaciones actuales? La respuesta son opciones descorrelacionadas del mercado. Una alternativa es invertir en el mercado real, prestando el dinero a empresas a cambio de una rentabilidad. Una de las opciones más extendidas en los últimos años en nuestro país es el denominado crowdlending. El crowdlending surge por una doble necesidad, por un lado las empresas deciden disminuir la dependencia de la financiación bancaria, y por otro lado, gracias al auge de la economía colaborativa, los inversores pueden satisfacer sus necesidades prestándoles su dinero a estas empresas a cambio de una rentabilidad y todo gracias a las plataformas de crowdlending.

El portal de acceso al crowdlending y crowdfactoring MytripleA, te permite invertir en tres productos descorrelacionados del mercado. Para los inversores más conservadores presentan la opción de invertir al 2% en préstamos garantizados por Sociedades de Garantía Recíproca, que aseguran el capital aportado más los intereses ordinarios obteniendo así una rentabilidad anual del 2% garantizado. Para los inversores que buscan una mayor rentabilidad disponen de dos opciones: la inversión en préstamos de alta rentabilidad y riesgo medido con un interés entre el 4 y el 7% anual y, por otro lado, un producto para invertir a corto plazo en el que el inversor adelanta el cobro de las facturas por cobrar a las empresas con vencimientos medios de 90 días. Este sistema es el denominado crowdfactoring y el inversor obtiene unas rentabilidades entre el 3 y 7% anual.

El inversor podrá además diversificar fácilmente su cartera ya que podrá invertir con un mínimo de 50€ en los tres productos. Además el registro es totalmente gratuito, será él el que elija en todo momento en qué será utilizado su dinero y todo sin verse afectado por los movimientos de los mercados.

