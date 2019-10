Celebrado el Primer Foro de Cumplimiento Normativo Empresarial (Compliance) Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 13:46 h (CET) Organizado por Banca Pueyo y la Fundación ADADE, contó con profesionales de la agencia tributaria y la judicatura La normativa que afecta a las personas jurídicas en cuanto a incumplimiento y comisión de posibles delitos, se abordó el pasado jueves 17 de octubre, en el palacio de congresos, en el seno del primer foro de cumplimiento normativo empresarial (Compliance) que organizaron Banca Pueyo y la Fundación ADADE/Gesproemsa.

Una jornada en la que se analizaron aspectos de interés en cuanto al cumplimiento normativo empresarial, como es el caso del delito fiscal en las personas jurídicas y el Compliance, la prevención del blanqueo de capitales y la responsabilidad penal de la empresa. Temas todos ellos abordados en ponencias impartidas por el Magistrado de la Audiencia Nacional, D. Eloy Velasco, la Jefa de la Unidad Central de Coordinación en Materia de Delitos contra la Hacienda Pública, Dª Caridad Mourelo Gómez, el Especialista en Derecho Tributario, Fiscalidad Internacional y Prevención de Blanqueo de Capitales, D. Luís Manuel Rubí y el Subdirector General de Organización de Banca Pueyo, D. Francisco Ruiz. Además, dicho temas también fueron debatidos en una mesa redonda, conducida por el Presidente de la Fundación Adade, D. Ramón Mª Calduch, en la que participó también Dª Mercedes Segador Álvarez (Directora del Área de Cumplimiento Normativo de Banca Pueyo) junto al resto de ponentes del evento.

La inauguración estuvo a cargo del presidente de la Fundación ADADE, D. Ramón María Calduch, y el alcalde de Villanueva de la Serena, D. Miguel Ángel Gallardo. La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Excelentísima Sra. Dª Pilar Blanco-Morales, fue la encargada del discurso de clausura.

En palabras de D. Ramón Mª Calduch, este foro es importante, porque permite a empresas y profesionales saber cómo deben hacer las cosas y cómo no se deben hacer a la hora de defender los intereses empresariales; sin olvidar que es necesario el cumplimiento de la legislación vigente y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos.

No estamos acostumbrados, añade, "a que las sociedades puedan delinquir y estos protocolos lo que hacen es no solo minimizar los riesgos, sino que dan más seguridad".

Por su parte, el director general de Banca Pueyo, Javier del Pueyo, destacó que es un asunto de total actualidad y es importante saber cómo las empresas pueden verse afectadas por la responsabilidad, "es muy importante que las empresas tomen conciencia de la responsabilidad que tienen en el desarrollo de su actividad diaria y las conclusiones serán muy positivas para todos".

D. Miguel Ángel Gallardo destacó la necesidad de tener esa cultura empresarial y, por supuesto, el cumplimento de las leyes por parte de las personas jurídicas. Con esta normativa empresarial, indicó Gallardo, el legislador ha introducido esta figura, representando un esfuerzo más en aras de la transparencia.

El alcalde subrayó que las conclusiones que se obtengan en este foro serán también positivas para las instituciones, en este caso el Ayuntamiento, ya que “las instituciones también son empresas públicas y están sujetas al cumpliendo también de las normas”.

