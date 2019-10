Storz Medical lanza su nuevo equipo MP1 en el Salón Look 2019 Comunicae

lunes, 21 de octubre de 2019, 11:08 h (CET) Del 18 al 20 de Octubre se celebra en IFEMA (Madrid) el Salón LOOK 2019 (Salón Internacional de la Imagen y la Estética Integral), una feria dedicada al sector de la belleza y el cuidado personal que cuenta con más de 1.300 marcas y cerca de 58.800 asistentes Este año, entre sus muchas empresas expositoras, se puede destacar la presencia de Storz Medical, marca suiza que figura a la vanguardia en el sector de los tratamientos de salud, envejecimiento y estética. En esta ocasión, llega al salón cargado de novedades y nuevos equipos destinados a medicina y cirugía estética y centros de estética avanzada de toda España.

Storz Medical fue fundada en 1987 y en 2004, fue la primera empresa del mundo en modificar el funcionamiento las ondas de choque para poder ser aplicadas con éxito como ondas acústica pulsantes para tratar la celulitis y tonificar el cuerpo. Los estudios científicos y los numerosos test realizados han demostrado que la utilización de este tipo de ondas sobre la piel produce reacciones biológicas que activan los procesos metabólicos y favorecen la actividad del tejido conectivo y, por tanto, el rejuvenecimiento y la firmeza de la piel.

Con las nuevas series de modelos AWT®, CELLACTOR® SC1 y D-ACTOR® 200, STORZ MEDICAL ha logrado establecer estándares terapéuticos completamente nuevos en la medicina estética y antienvejecimiento (»Anti-Aging«) a partir del aprovechamiento de esta tecnología y ahora, presenta al público su nuevo equipo MP1, un aparato médico para tratamiento facial con aplicación de ondas de choque AWT mediante el cual se puede combatir el envejecimiento prematuro de la piel, eliminando la flacidez y las arrugas con unas pocas sesiones

¿Qué se sabe del equipo MP1 - AWT Skin Care?

Se trata de un producto que, a través de la aplicación de ondas de choque en la piel, estimula la producción de fibras de colágeno y la irrigación en los vasos sanguíneos del rostro, permitiendo a las clínicas tratar las arrugas de expresión, drenar la piel, reafirmar el tejido y el contorno del óvalo facial.

Además de los tratamientos faciales, el MP1 - AWT Skin Care también es muy eficaz para la preparación de la piel ante cualquier tipo de retoque o intervención estética, entre las que destacan las infiltraciones de ácido hialurónico, vitaminas o toxina butolínica.

La correcta preparación de la piel previa a estos retoques incrementa el éxito de los mismos y la duración de sus efectos sobre la piel.

Por este motivo, el tratamiento con el nuevo equipo MP1 va acompañado de una línea de cosméticos creados especialmente para potenciar sus efectos. Tras la aplicación en cabina de las ondas de choque se recomienda un conjunto de varias cremas, personalizadas para cada cliente en función de su tipo específico de la piel. Con todo ello, se completa el tratamiento facial más eficaz que existe actualmente para cuidar y mejorar el estado de la piel.

No se debe perder la ocasión de conocer el tratamiento facial con ondas de choque del nuevo equipo MP1 que se presenta en el Salón LOOK 2019 de IFEMA, del 18 al 20 de octubre, en el stand situado en Pabellón 12, 12D05.

