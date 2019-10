Este mes extraordinario misionero Enric Barrull Casals, Lleida Lectores

sábado, 19 de octubre de 2019, 12:06 h (CET) Este Mes, octubre, extraordinario misionero, es una oportunidad para un cambio de mentalidad, que pasa por asumir que no debemos vivir pasivamente la vida, sino que la debemos entregar; que no debemos compadecernos de nosotros mismos, sino que nos debemos dejar interpelar por las lágrimas del que sufre, como nos ha pedido el Papa Francisco. La Iglesia vuelve a encontrar su fecundidad en la alegría de la misión.

