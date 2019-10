Con todas sus secuelas Suso do Madrid, A Coruña Lectores

sábado, 19 de octubre de 2019, 12:05 h (CET) Lo que ahora pretende Johnson, el primer ministro británico, es que, sin necesidad de levantar una frontera, las mercancías que intercambien las dos Irlandas paguen sus aranceles a la entrada de los puertos respectivos a partir del Brexit. Bruselas ha preferido esperar prudentemente unos días para no caer en lo que considera una trampa de Johnson para echar la culpa a Europa de un divorcio a las bravas. El diálogo sigue abierto, pero la República de Irlanda ya ha rechazado la salvaguardia propuesta por Johnson. De una u otra forma, el Brexit llegará el día 31 con todas sus secuelas comerciales, sociales, políticas y humanas, aparte de la frontera irlandesa.

