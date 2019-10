Mascarillas: un producto que atrae cada vez a mayor número de españolas gracias a firmas como Perricone MD Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 15:10 h (CET) Entre ellas, surgen tres que, para las que no las conozcan, verán que les hará ver la vida de una forma diferente, con soluciones para acabar con granitos, manchas o para mejorar el brillo de la piel Las mascarillas son ese gran aliado en muchas ocasiones y cada vez son más las españolas que se apuntan a ellos, según explican desde marcas como Perricone, Omorovicza o Medik8. Sin embargo, siguen siendo un producto al que no se suele acudir tanto como se debería, porque sus compuestos específicos resultan beneficiosos para muchos problemas, en ocasiones, muy concretos. ¿Cuáles son algunas de ellas?

Salvavidas anti granitos: Silver Skin Saviour

Silver Skin Saviour de Omorovicza es perfecta pare resolver pequeños granitos y acabar con otras imperfecciones. Lleva plata coloidal, un poderoso antibacteriano con propiedades curativas. La plata era conocida por su belleza, pero pocos habían imaginado que fuera además la solución a esas imperfecciones. Además, esta mascarilla incluye niacinamida que combate las rojeces y ácidos glicólico y salicílico, famosos por desbloquear los poros y ser perfectos aliados anti acné.

Se aplica masajeando y y se aprecia cómo se hace una ligera espuma. A los 15 minutos, se retira con una toalla húmeda y tibia. La toalla eliminará en profundidad el producto y aumentará la sensación placentera con el producto.

Adiós a la suciedad profunda del rostro

Las mascarillas -tan de moda- en formato peel-off son un imán para todos. Pocos se han resistido a esas famosas de carbón negro, pero Medik8 ha creado lo mejor de los dos mundos: los beneficios del carbón con una mascarilla que se quita con peel-off pero sin dañar la piel porque no llega a adherirse a ella. Activated Charcoal Refining Mask ™ es una mascarilla que al retirarse de una pieza se ve al instante cómo cierra los poros. Enriquecida con carbón activado de bambú de origen sostenible, actúa como una esponja para absorber las impurezas, aclarar y alisar la tez. Y es que cuando está sobre el rostro parece eso, una esponja jugosa. Viene en polvo en sobres que se activa con líquido, transformándose en un gel fresco y perfumado que se puede alisar sin esfuerzo sobre el rostro. Cuenta con ácido hialurónico y extracto de moringa de limpieza profunda, llena la piel con hidratación mientras se seca, dejando el tejido suave y flexible. A medida que la mascarilla se levanta suavemente, el exceso de aceite y las impurezas se van con ella, dejándole una tez clara, radiante y lisa.

Clorofila para pieles apagadas

El Dr. Perricone es famoso por diseñar productos que, literalmente, cambian pieles. Y eso ocurre con Chlorophyll Detox Mask, cuyos resultados se pueden ver en cuanto la retiremos. Esta mascarilla en gel-a-arcilla es sumamente purificante, desintoxica y limpia en profundidad. Las microcápsulas ricas en clorofila se abren durante la aplicación para ayudar a reequilibrar la piel propensa a la grasa, minimizando la apariencia de poros agrandados, líneas finas y arrugas. En forma instantánea, la piel se ve y se siente más tersa, clara y luminosa. ¿Por qué? Porque la clorofila es un pigmento antioxidante rico en nutrientes que limpia y purifica, ayuda a eliminar impurezas, suciedad y grasa, y es rica en magnesio y fitonutrientes.

