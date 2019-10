‘Como en los 50’ es un documental que pone el foco en lo que ha cambiado y lo que no en la educación Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 14:58 h (CET) Un autobús de los años 50 y la Estación del Norte de Adif en València han servido de escenario para la presentación de este corto documental ‘Como en los 50’ es una iniciativa de la plataforma YoLibre.org que viene reivindicando una libertad de educación real. A partir de testimonios de seis personas mayores que fueron alumnos en la década de los 50, este corto documental ofrece una mirada nostálgica, contada en primera persona, sobre la educación hace 70 años y su evolución.

A partir de los testimonios de sus protagonistas se repasan anécdotas, curiosidades y se pone sobre la mesa cómo era la educación en aquel tiempo, en contraposición con la época actual.

Maribel García, Paquita Mares, Antonio López, Juanjo Tomás, Mª Encarnación Selva y Andrés Castillo, son los seis protagonistas de este corto documental. Todos jubilados, pero con una actitud y actividad encomiables. O bien participan de la vida activa en sus ciudades de origen, como Andrés Castillo, especialista en urbanismo, o bien ejercen de abuelos y colaboran en el entorno familiar, además de optar por el voluntariado como es el caso de Antonio López o, incluso, por aficiones como el teatro, en el caso de Juanjo Tomás o Maribel García.

Todos y cada uno desgranan cuestiones relativas a la educación de su época, algo que para la plataforma YoLibre.org sirve para poner de manifiesto una realidad que subyace en el modelo de la educación. Desde YoLibre.org se apunta que: "el sistema educativo de los años 50 estaba lleno de limitaciones en medios y recursos pedagógicos, pasados 70 años los medios y la pedagogía han mejorado mucho, pero sigue pendiente mejorar el derecho a la libertad de educación de las familias. Una sociedad plural como la actual precisa de un sistema educativo plural. Y plural significa con diferentes opciones de centros y modelos educativos. Si no hay diferentes opciones no hay pluralidad y no puede ejercerse dicha libertad".

En YolIbre.org se reivindica una libertad cuyo significado apunte a que todas las familias puedan elegir, y no solo aquellas que por nivel de renta puedan pagar. El actual sistema, al igual que el de hace 70 años, tiende a que solo las familias con buen nivel de renta puedan elegir.

De ahí que este corto documental ‘Como en los 50’ presente una realidad que, sin duda, ha cambiado mucho en la forma, pero que se mantiene estancada en el fondo.

Sobre YoLibre.org

YoLibre.org es una plataforma surgida para reivindicar la falta de oportunidades que sufren las familias a la hora de disfrutar de una manera real de un derecho reconocido en la Constitución como es la libertad de enseñanza y educación, que queda recogido en el artículo 27.

Desde YoLibre.org se defiende que el derecho a la libertad de enseñanza y educación supone que todas las familias puedan escoger libremente y en igualdad de oportunidades entre varios centros, ya sean centros bilingües, centros religiosos, centros laicos, etc. Se propone así un sistema educativo plural y diverso con capacidad para atender las necesidades de todas las familias. También que la libertad de educación debe facilitar un marco que propicie la innovación tanto en los centros públicos como en los de iniciativa social.

