El comparador de préstamos de Top5Credits llega a España Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 14:02 h (CET) Las FinTech han llegado para quedarse. Estas compañías, centradas en el desarrollo de nuevas tecnologías para aplicarlas al mundo financiero, poco a poco empiezan a hacerse hueco en nuestro país. Y precisamente debido a la proliferación de tantos productos financieros online diferentes, desde Finlandia llega Top5Credits, una solución que combina las nuevas tecnologías y el mejor equipo humano para que la tarea de encontrar un préstamo online resulte menos confusa Normalmente Finlandia suele evocar nieve, saunas y Papá Noel en trineo. Pero el país nórdico también es, entre otras cosas, la cuna del SMS y una potencia puntera en las telecomunicaciones. No es de extrañar pues que sea un perfecto caldo de cultivo para compañías como Top5Credits, una FinTech creada para simplificar el normalmente lioso proceso de adquirir un crédito.

Si bien hoy por hoy es mucho más sencillo pedir un préstamo online sin apenas rellenar documentación ni burocracia, precisamente la proliferación de este tipo de banca online ahora ha supuesto un nuevo problema para el usuario: ¿Qué crédito escoger? Y es que son muchas las dudas que pueden asaltar antes de pedir un préstamo. ¿Cuál tiene los mejores intereses? ¿Aceptarán el préstamo? ¿Hay letra pequeña? ¿Es de fiar? A la vez que los productos financieros surgen, también la sensación del usuario de estar perdido ante tanta oferta, y más cuando se habla de un tema tan sensible.

Equipo técnico y humano

No solo el frío y las nuevas tecnologías son caracteísticas de Finlandia. También lo es la fama de sus gentes de ser personas honestas. Así pues, Top5Credits asegura sintetizar las nuevas tecnologías con un equipo de expertos que se dedica a analizar y probar todos los préstamos que ofertan de la manera más honesta posible.

“Por un lado, nos aseguramos de que los productos son fiables y no se trata de timos, productos engañosos o estafas” aseguran desde la compañía. “Al probar y ejecutar todo el proceso podemos destapar si su publicidad es engañosa o si estas empresas son fiables. Además, al realizar todo el proceso, en nuestras opiniones el usuario sabe a qué atenerse a la hora de pedir un préstamo, y no dudamos en señalar tanto lo bueno como lo malo”.

De esta manera en Top5Credits se aseguran que todos los préstamos mostrados son fiables, y no se limitan a ser una base de datos donde mostrar la información que cualquiera puede buscar en Google. Todo esto sin renunciar a la tecnología puntera de su comparador de préstamos, en el cual el usuario puede filtrar los créditos por parámetros como cantidad, intereses o si aceptan o no ASNEF.

Top5Credits actualmente opera en todos los países nórdicos, y tras su llegada a España, planean abrirse al mercado alemán y polaco.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.