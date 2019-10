Roxa Hospitality lanza dos nuevas marcas con vistas a su plan de expansión Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 14:06 h (CET) Roxa Hospitality ha iniciado un ambicioso plan de crecimiento en el que se están estudiando proyectos en alquiler, gestión y franquicia con marcas propias, o gestión con marca blanca. Para poder hacer frente a este plan de expansión, Roxa ha creado dos nuevas marcas que acompañaran a la ya conocida Blau Hotels. Además, se han guardado un comodín: Management by Roxa Hotels, el sello que llevarán los hoteles en gestión de marca blanca La nueva marca lifestyle

Fit Hotels ha sido creada pensando en los que aman el deporte, cuidarse, combatir el estrés y desean desconectar en sus viajes sin tener que renunciar a sus hábitos de equilibrio vital.

Los hoteles estarán equipados para hospedar estancias cortas o largas, y podrán contar con el servicio de coworking integrados en las instalaciones, abriendo los espacios comunes a la comunidad local. Fit Hotels está orientado al bleisure, siendo un espacio perfecto que acompaña a los clientes a potenciar el desarrollo natural de sus días.

Hoteles urbanos o vacacionales, diseñados con las últimas tendencias y avanzada tecnología para mantener una vida saludable, libre de estrés y plena de bienestar. El nexo común de los intereses y estilos de vida de los huéspedes, proporcionan el aura ideal para generar networking afines en los espacios Fit, actuales y vanguardistas.

Una marca que nace fresca y actual con niveles bajos de inversión en la adaptación conceptual, y que resuelve para el cliente poder mantener rutinas fitness, disfrutar del deporte favorito, comer sano y conocer gente interesante; todo esto y más es Fit Hotels.

Hoteles con firma propia

Sigillum Signature Hotels aspira a convertirse en una colección de hoteles con personalidad propia, urbanos y vacacionales, seleccionados por sus características arquitectónicas singulares, reservados para aquellos viajeros leisure que les gusta encontrar en su destino un oasis donde el tiempo se detiene.

Sigillum es la suma de la personalización y el servicio, resultando en una propuesta de calidad única para cada cliente. Espacios integrados y confortables, gastronomía local, tecnología de confort, orientación al detalle, discreción y autenticidad. Los clientes son mimados, asesorados y se les planifican los momentos de ocio a demanda.

El respeto hacia el inmueble es una de las prioridades de la marca, potenciando la personalidad propia del edificio con bajas inversiones de capital. Sigillum es más que dar vida a un hotel, es el lugar donde se fusionan las más exigentes expectativas con el detalle y la sorpresa. Sigillum será el mayor sello de calidad de Roxa Hospitality.

Próximas aperturas

El complejo de las Caldas en Oviedo será el primero en materializar las marcas creadas por la gestora, y por ende serán los buques insignia de estas. Actualmente cuenta con dos hoteles, Gran Hotel Las Caldas Wellnes Clinic y Hotel Las Caldas Spa & Sport, que a partir de mediados del 2020 pasaran a ser Sigillum Las Caldas y Fit Hotels Las Caldas, respectivamente. Las fechas de reforma y reapertura están todavía por confirmar, pero se estima que estén terminados para el segundo trimestre del año. Sobre este tema se espera que Roxa Hospitality informe al sector sobre los detalles pendientes antes de que finalice el 2019.

Sobre Roxa Hospitality

El Grupo Roxa, con 30 años de experiencia en el sector turístico, ha lanzado al mercado la gestora hotelera Roxa Hospitality. La división empresarial hotelera del grupo mallorquín ha estado operando bajo el nombre de hoteles 'Blau Hotels for Holidays', pero ahora se diferencia para afrontar el plan de crecimiento de la compañía.

El giro de la compañía empezó a principios de 2018 con la profesionalización de la junta directiva, muestra de la apuesta de la familia Rosselló, fundadores y propietarios del grupo, por potenciar su división hotelera. La nueva marca arranca con el espíritu de una start-up: flexible, cercano e innovador, traído sobre la mesa por la nueva junta directiva.

