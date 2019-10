Apartamentos Cruzcampo en Sevilla, el alojamiento ideal para familias y trabajadores en la capital Comunicae

viernes, 18 de octubre de 2019, 13:16 h (CET) Alojarse en Sevilla es ahora más fácil gracias a Apartamentos Cruzcampo. La oferta de apartamentos y apartahoteles turísticos que ofrece esta empresa sevillana es perfecta para todo tipo de familias que, por ocio o motivos laborales, quieran pasar unos días en la capital hispalense y que por un módico precio, quieran alojarse en el centro de Sevilla, más concretamente, en el reconocido barrio de Nervión Apartamentos Cruzcampo es la alternativa ideal para aquellos que quieran alojarse en el centro de Sevilla por un buen precio, sin renunciar a calidad y confort.

Hace casi treinta años, en vísperas de la Exposición Universal de Sevilla, más conocida como la EXPO del 92’, Antonio Roldán Romero y Vicenta Guisado Beato fundan Apartamentos Cruzcampo en Sevilla. A lo largo de sus años, estos apartamentos se han ido consolidando como un negocio turístico muy bien valorado por los usuarios, pero es ahora, en la segunda generación de la Familia Roldán, cuando se han iniciado procesos de rehabilitación para adaptar los mismos a las nuevas eras del turismo, buscando siempre el máximo confort para sus huéspedes.

Los alojamientos turísticos de Apartamentos Cruzcampo, ofrecen estancias cómodas y confortables ubicadas en pleno centro neurálgico de Sevilla, en el reconocido barrio de Nervión, zona comercial por excelencia de la capital, con rápidas conexiones con el casco antiguo (líneas de Metro y bus a pocos minutos). En este distrito hispalense se encuentran varios puntos de interés turístico, como el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, casa de uno de los equipos de fútbol más importantes de España, el Sevilla F.C, o el FIBES, Palacio de Congresos de Sevilla, que cuenta con continuas exposiciones, eventos y demás ofertas culturales y de ocio. Así mismo, los apartamentos se sitúan justo enfrente de la Fundación Cruzcampo, entre tres de los más céntricos centros comerciales de la capital, que cuentan con salas de cine, zona de restauración, y todo tipo de establecimientos dedicados al ocio. La Avenida Cruz del Campo, donde se encuentran, está ubicado a pocos minutos de las principales Autovías que unen Sevilla con Córdoba, Málaga, Granada, Cádiz o Huelva y autovías de circunvalación (SE-30 y SE-40) por todo el Aljarafe. Además, cuenta con un rápido acceso tanto al aeropuerto como a estaciones ferroviarias con conexiones de trenes de alta velocidad (AVE).

Pero lo que hace verdaderamente especial a este alojamiento, es su constante búsqueda del máximo confort para con sus huéspedes, y que, justo debajo del mismo, se encuentre otro de los más prósperos negocios de la familia: El Bar Cruzcampo. En él se sirven todo tipo de comidas, menús y desayunos, y atención personalizada a todos los usuarios que estén disfrutando de su estancia en los apartamentos.

Cada uno de los diez Apartamentos Cruzcampo disponibles cuentan con: Wifi gratuito, aire acondicionado, cocina totalmente equipada con menaje, plazas de parking a menos de 100 metros del apartamento y servicio de Transfer desde el aeropuerto o la Estación ferroviaria de Santa Justa (previa reserva).

Y además de su equipamiento y su práctica ubicación, los Apartamentos Cruzcampo destacan por recibir clientes: desde familias que quieren visitar la capital a un precio económico pero sin renunciar ni a la calidad ni al confort de estar en una zona céntrica, hasta huéspedes que por trabajo, necesitan desplazarse y pasar largas estancias en Sevilla, en búsqueda de buenas conexiones y zonas tranquilas y accesibles a la vez.

Su capacidad de hasta 4 huéspedes, los hacen ideales para aquellas familias que quieran venir a visitar la capital, pero también para aquellas familias autóctonas de la zona, que por algún motivo (obras, fumigaciones, etc.) tengan que dejar su casa unos días y necesiten de un lugar amplio, cómodo y a un precio bastante económico. Estos apartamentos son perfectos, igualmente, si la estancia en Sevilla es por motivos laborales a medio-largo plazo. La comodidad de su ubicación y el servicio de comidas del Bar Cruzcampo, hacen de este el lugar idóneo para personas de toda España.

"Sin lugar a dudas, comodidad, buena ubicación, calidad y precio no están reñidos si se habla de Apartamentos Cruzcampo, una de las mejores opciones para alojarse en familia en Sevilla", afirman.

