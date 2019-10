Workday amplía su tecnología innovadora para el sector de los RRHH en constante transformación

Machine Learning, Blockchain, y las mejoras en Analytics personalizan la experiencia que ayudan a incrementar la productividad Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones cloud para empresas en finanzas y recursos humanos, ha anunciado una serie de innovaciones para ayudar a las organizaciones a gestionar el cambiante sector de los recursos humanos

En Workday Rising, el evento anual de clientes de la compañía, Workday subrayó cómo las organizaciones pueden reinventar sus negocios con nuevas aplicaciones incluyendo Workday People Experience, Workday People Analytics y Workday Credentials, entre otras. Con una arquitectura basada en el Power of One: una fuente de datos, un modelo de seguridad, una experiencia de usuario y una comunidad, Workday proporciona de forma única información que ayuda a la toma de decisiones más estratégica y mejora la fidelización de los empleados.

Los clientes de Workday, entre los que se incluye el 40 por ciento de las Fortune 500 y el 50 por ciento de las Fortune 50, están mejor equipados para planificar, ejecutar, analizar y ampliar, todo bajo un único sistema potenciado gracias al machine learning, y respaldado por el servicio al cliente y compromiso de Workday. Con las nuevas tecnologías de machine learning, blockchain, y analíticas avanzadas, la compañía ayuda a las empresas a optimizar su productividad.

Innovación dirigida al mundo de los RRHH en constante cambio

Los líderes de RRHH están bajo más presión que nunca para gestionar a las personas de manera efectiva a medida que se encuentran con un nuevo mundo donde la tecnología está remodelando cada trabajo, y en los que la velocidad y agilidad son clave para la supervivencia. Impulsado por la demanda de los clientes, Workday ha realizado inversiones significativas para crear soluciones que respalden una fuerza laboral pluridisciplinaria, nuevas formas de trabajo y un lugar de trabajo distribuido.

Con las innovaciones anunciadas en Workday Rising, los clientes son capaces de:

Personalizar y mejorar la experiencia de los empleados

Las personas están abrumadas con diferentes tipos de herramientas que en muchos casos no saben cómo utilizar. Además, los empleadores confían en portales estáticos que les dirigen a diferentes sistemas para encontrar información o completar tareas. Workday se ha propuesto crear una experiencia personalizada para cada usuario, que ayude a las personas a ser más ágiles, sentirse más informadas y verdaderamente respaldadas.

Workday People Experience basado en machine learning ofrece experiencias únicas para cada usuario. Para ello proporciona la mejor información en el momento oportuno desde orientación en el desarrollo de su carrera y contenido personalizado, a respuestas sobre su nómina a través del asistente digital de Workday y la gestión de preguntas complejas. Al predecir lo que la gente quiere y darles acceso rápido a lo que necesitan, Workday People Experience ayuda a que el trabajo sea más personal y productivo. Además, permite a las personas acceder sin problemas a información, tareas y respuestas desde cualquier fuente o aplicación de terceros.

Satisfacer la demanda de talento y desbloquear la oportunidad

Las capacidades se han convertido en una fuente de datos crítica para impulsar el ciclo de vida del talento, lo que llevado a Workday a crear Skills Graph utilizando machine learning para mapear las relaciones entre más de 200.000 habilidades. Sobre esta base, se vinculan las habilidades con las personas y luego se conectan con trabajos, oportunidades, proyectos y mucho más, permitiendo nuevas soluciones como:

Skills insights, una nueva funcionalidad de Workday Human Capital Management (HCM) que permite a los directores de Recursos Humanos determinar las capacidades existentes y las carencias dentro de sus organizaciones. Por ejemplo, los responsables podrán ver que personas tienen las habilidades adecuadas para responder a una nueva oferta de servicio.

Talent Marketplace proporciona una plataforma de movilidad del talento para ayudar a las organizaciones a encontrar talento y a los trabajadores a identificar oportunidades de crecimiento basadas en la coincidencia de habilidades para proyectos y oportunidades. Por ejemplo, un empleado interesado en nuevas experiencias profesionales podría recibir un aviso para apoyar un lanzamiento de producto en otro departamento, en función de sus habilidades. Crear más conciencia sobre nuevas oportunidades y movilidad interna conduce a una mayor participación, contribución y valor de los empleados. Talent Marketplace apoyará la conexión de trabajos internos y conectará con comunidades de talentos externas.

Tomar decisiones de forma más rápida e inteligente

La ciencia de datos, antes disponible solo para unos pocos, se ha democratizado y hoy día se aplica a todos los aspectos de los recursos humanos. Pero, los esfuerzos de la mayoría de las organizaciones para estar más orientadas a los datos les llevan a enfrentarse a nuevos desafíos como los datos fragmentados, la falta de recursos especializados y los estrictos requisitos de privacidad y administración de los mismos. Utilizando una única fuente de datos, Workday ayuda a los clientes a tomar decisiones basadas en hechos con los siguientes avances:

Workday People Analytics es una nueva aplicación que utiliza tecnología analítica aumentada y que ofrece una visión de las tendencias empresariales más críticas y lo que las propicia. Por ejemplo, un director de recursos humanos podría ver una historia que muestra una brecha en la promoción de la población femenina de los Estados Unidos, y cómo esa tendencia evoluciona en el tiempo. Esta visión granular le dice si los planes y estrategias que se han implementado en torno a la diversidad de género en el liderazgo están funcionando o no.

Discovery Boards, una capacidad drag-and-drop de datos que forma parte de Workday Prism Analytics, estará disponible para los clientes de Workday HCM como parte de sus suscripción. Esto permite a los usuarios visualizar rápidamente datos de su personal y sus finanzas, detectar patrones y descubrir información relevante. Así, por ejemplo, los líderes de recursos humanos podrían usar estos Discovery Boards para revelar tendencias en el personal, y obtener datos por ubicación y centro de coste. A través de este análisis visual, podrán ver tendencias que muestren cómo áreas del negocio crecen y dónde pueden existir posibles brechas.

Automatizar procesos

Las organizaciones buscan constantemente herramientas que mejoren la eficiencia operativa para impulsar la productividad. Workday tiene como objetivo agilizar y automatizar procesos manuales que requieren mucho tiempo en RRHH, permitiendo a las personas concentrar su tiempo en esfuerzos más estratégicos con las siguientes soluciones y capacidades:

Workday Credentials y WayTo™ por Workday son nuevas tecnologías blockchain que eliminarán la fricción asociada con la emisión, gestión y verificación de credenciales. Workday ha anunciado la edición beta de esta tecnología esta semana y lanzado la prueba de WayTo™ por Workday móvil

app con los asistentes al Workday Rising.

Workday Credentials permitirá que las empresas emitan, administren y verifiquen rápidamente las credenciales de trabajadores, empleados, contratistas, estudiantes y socios, lo que ayudará a simplificar la verificación y el cumplimiento de las credenciales.

WayTo™ por Workday app móvil brindará a las personas una mejor manera de almacenar, administrar y compartir sus credenciales verificadas, así como la información profesional y personal en su dispositivo. Esto significa que las personas pueden decidir exactamente qué y con quién compartir información sobre sí mismos para acelerar los procesos de solicitud. Por ejemplo, un hospital podría incorporar a una enfermera en días en lugar de semanas verificando su identidad, credenciales de atención médica y experiencia laboral, todo dentro de Workday.

Plan para ejecutar, una nueva capacidad disponible para planificar al personal utilizando Adaptive Insights Business Planning Cloud y Workday HCM, un paso clave para unificar Adaptive Insights con Workday. Con esta unificación más profunda, una vez se aprueben los presupuestos del personal, se crean de forma automática nuevas posiciones en Workday para una transición sin fisuras entre la planificación y la ejecución.

“Las organizaciones de hoy necesitan nuevas formas de involucrar e inspirar a una fuerza laboral que traslada sus expectativas como usuario de tecnología al trabajo,” ha dicho David Somers, vicepresidente y director general, Optimización del Talento, en Workday. “Workday incorpora nuevas tecnologías como machine learning, blockchain, y analíticas avanzadas en cada una de sus soluciones. Esto nos permite dar a conocer información significativa, mejorar la eficiencia y ofrecer una experiencia más inteligente, y sin igual en el mercado, que beneficia a nuestros clientes, sus empleados e incremente sus resultados.”

Disponibilidad

Todos los productos están ya disponibles o lo estarán en el próximo año.

