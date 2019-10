Garden Hotels, colaboradores principales del Reto UTIB Comunicae

jueves, 17 de octubre de 2019, 16:21 h (CET) La cadena hotelera Garden Hotels es colaboradora principal del Reto UTIB, uno de los eventos solidarios en Mallorca que más participantes ha consagrado en los últimos años y que está destinada a recaudar fondos para la ayuda a pacientes con cáncer creando nuevos servicios que repercutan en su bienestar personal y, de esta manera, ayudándoles en su lucha diaria contra esta enfermedad Garden Hotels ha dado un paso hacia adelante en su carrera solidaria y ha asumido el cargo de colaborador principal del Reto UTIB, un evento deportivo solidario auspiciado por la asociación Yes With Cancer cuyo objetivo es recaudar fondos para la creación de unidades intrahospitalarias de actividad física y deporte para pacientes que estén luchando contra esta enfermedad.

El Reto UTIB consiste en realizar en un año las 5 carreras de ultradistancia que hay en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera y que cuenta con 185km de distancia máxima y presentan un desnivel positivo de más de 5.000m. Los interesados en participar en este reto deportivo podrán entrenarse el primer fin de semana de noviembre en el Alcudia Garden Aparthotel, el hotel que la cadena dispone en Port d’Alcudia.

Durante ese fin de semana, que además coincide con el puente de Todos los Santos, el establecimiento ha preparado a los participantes seminarios intensivos, charlas, salidas preparatorias y un gran número de programas de ejercicio para que la preparación de los deportistas sea completa gracias a la planificación de Garden Sports, el área deportiva y sana que la cadena ha implementado a su filosofía de marca y que promueve la actividad física, la buena alimentación y los buenos hábitos.

Gracias al trabajo de la asociación Yes With Cancer, hospitales mallorquines como Son Llatzer han podido integrar en sus instalaciones las nuevas unidades intrahospitalarias y mejorar así la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Los participantes en el reto solidario podrán reservar su fin de semana de entrenamiento en la web oficial de Garden Hotels introduciendo el promo code RETOUTIB.

Garden Hotels es una cadena hotelera con una trayectoria de 30 años en el sector del turismo y con una fuerte identidad sostenible que apuesta por ofrecer servicios a familias, parejas y grupos de amigos en entornos vacacionales como las zonas de costa de Mallorca, Menorca, Ibiza y Andalucía.

