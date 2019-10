La ISR supera por primera vez los 200.000 millones de euros gestionados

Así se recoge en el estudio ‘La Inversión Sostenible y Responsable en España 2019’, que se ha presentado esta mañana en el evento anual de Spainsif La Inversión Sostenible y Responsable (ISR) ha alcanzado la cifra de 210.644 millones de euros gestionados en 2018, lo que supone un incremento del 13,5% respecto al año anterior. Así se recoge en el estudio ‘La Inversión Sostenible y Responsable en España 2019’, elaborado por Spainsif, que se ha presentado hoy en su X Encuentro Anual, celebrado en Madrid.

Durante el evento, patrocinado por Bankia, Morningstar y VDOS, al que han acudido más de 300 personas, se ha puesto de relieve la importancia del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, como elemento impulsor de la ISR tanto en España como a nivel europeo.

La apertura ha contado con la participación de Ignacio Ezquiaga, director corporativo de Banca Privada y Gestión de Activos de Bankia, y Joaquín Garralda, presidente de Spainsif. Ezquiaga ha subrayado el compromiso de Bankia con la inversión sostenible con las finanzas sostenibles y, particularmente, el de Bankia AM. La gestora de Bankia está elaborando un plan director por el que pasará de un enfoque de especialización ESG de producto -como la gama Bankia Futuro Sostenible- a otro en el que los criterios ESG serán la “nueva normal” en todos los ámbitos de la gestión -inversión, riesgos y cumplimiento-, así como del asesoramiento.

Garralda, por su parte, ha destacado que la inversión según criterios ASG (ambiental, social y de buen gobierno) “sigue creciendo en España y a nivel global debido a que los mercados están apostando decididamente por la sostenibilidad, gracias al impulso que han supuesto los compromisos medioambientales y sociales derivados del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 y al desarrollo del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles”. Igualmente, ha aprovechado para anunciar que Spainsif se acaba de adherir a UN PRI, la red global de Naciones Unidas que promueve los Principios para una Inversión Responsable; convirtiéndose en la primera asociación española que firma estos principios en calidad de Network Supporter.

Estudio anual 2019

El estudio anual ‘La Inversión Sostenible y Responsable en España 2019’ de Spainsif, realizado en base a los criterios de Eurosif y de la Global Sustainable Investment Allianz (GSIA), actualiza los datos de inversión y estrategias empleadas por los inversores sostenibles durante 2018. Según el documento, del total de los 210.644 millones de euros en activos bajo gestión ASG en España, 191.278 millones de euros pertenecen a activos gestionados por entidades nacionales y 19.366 millones de euros a activos de entidades internacionales.

El director general de Spainsif, Javier Garayoa, que ha sido el encargado de presentar sus resultados, ha destacado el crecimiento en volumen y cuota de mercado, así como la mejora en la calidad, atendiendo a las variaciones en las estrategias ASG y diferenciando la aportación de los operadores nacionales e internacionales. Asimismo, Garayoa ha resaltado el aumento de la inversión sostenible durante 2018 en el ámbito minorista, que se sitúa en el 15%.

Finanzas sostenibles

El X Encuentro Anual de Spainsif ha contado con la participación de dos miembros del Grupo de Técnicos Expertos en Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Helena Viñes, deputy head of Sustainability, Head of Research and Policy de BNP Paribas AM, ha destacado que “la creación de un lenguaje común o taxonomía para definir qué son las inversiones sostenibles constituye un gran paso en la consecución del objetivo europeo de transformar el sistema financiero. Europa aspira no solo a que el sector gestione mejor sus externalidades sociales y medioambientales, sino a convertirlo en el vector del cambio hacia una economía hipocarbónica, sostenible e inclusiva”.

Por su parte, Steffen Hörter, responsable global de ASG de Allianz Global Investors, ha asegurado que “la agenda regulatoria en materia de finanzas sostenibles se está llevando adelante de forma rápida y ambiciosa. El trabajo del Comité Técnico de Expertos y del Plan de Acción no puede ser obviado y la comunidad financiera está llamada a dar una respuesta constructiva sobre cómo poner en marcha la nueva regulación de la manera más eficiente”.

Isabel Garro, asesora especial del Alto Comisionado Agenda 2030 del Gobierno de España, y Marie Luchet, directora europea para UN PRI, han sido las encargadas de moderar el debate sobre el impacto potencial del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles en España. Dicho debate se ha concentrado en dos mesas redondas conformadas por distintos actores de la inversión sostenible en España; entre ellos, representantes de entidades financieras, gestoras de activos (nacionales e internacionales), proveedores de servicios ISR, organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos.

La clausura del X Encuentro Anual de Spainsif ha corrido a cargo de la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, Valvanera Ulargui. “Estamos viviendo un proceso de trasformación social, económica y medioambiental, donde el propio sector financiero ha entendido que la inversión sostenible no es una tendencia sino un proceso sin retorno que supone una oportunidad clara para reconectar con las necesidades de la economía real, a la vez que se consiguen importantes retornos y beneficios”, ha concluido Ulargui.