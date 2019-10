Se estima que el Blockchain generará millones de puestos de trabajo en los próximos años Comunicae

jueves, 17 de octubre de 2019, 13:14 h (CET) Cada día se multiplica la demanda de profesionales expertos en Blockchain. Por ejemplo, sólo en LinkedIn el número de ofertas de empleo de estos expertos se ha triplicado desde el año pasado y según David Sáez, director ejecutivo de ENIIT Business School, el número de personas interesadas en formarse en esta tecnología aumenta día tras día, dada la gran cantidad de salidas laborares que existen Todos estos datos demuestran la velocidad a la que ha aumentado la demanda de personal cualificado para el uso de tecnología. Pero esta solicitud de profesionales excede a la oferta y por tanto se presenta como un desequilibrio a nivel global.

Blockchain o cadena de bloques, es una especie de libro de cuentas digital que registra las transacciones y la información de forma verificable y permanente. Cabe destacar que Blockchain no es solo bitcoin sino mucho más. Ya que, permite realizar transacciones de forma segura sin que haya un intermediario, por eso es la gran apuesta de muchos sectores.

En los próximos años habrá un número creciente de puestos de trabajo relacionados con Blockchain, no solo en la industria de servicios financieros, que será una de las primeras en adaptarse al Blockchain. Si no, también en otros sectores como el de la salud, la automoción o el energético.

Ya se conocen algunos casos de uso de Blockchain como de cadenas alimentarias que usan esta tecnología para proporcionar datos fiables a sus clientes, el uso de Blockchain para evitar el fraude e incluso la industria del sexo que está muy vinculada a esta tecnología.

Según el Campus Internacional de Blockchain, perteneciente a ENIIT, la tecnología Blockchain prácticamente no tiene paro porque existen más ofertas que demandantes, además son muchas las salidas laborales para los formados en Blockchain como Programador en Blockchain, Experto en Trading con Criptomonedas, Analista de Viabilidad Técnica, Experto en implementación IoT + Blockchain, Arquitecto de Blockchain, entre otras.

El Blockchain es una herramienta sumamente útil, que garantiza un acuerdo entre dos partes sin intermediarios. Según Carlos Callejo, CEO de Blockcimpulse y director Académico del Máster en Blockchain Aplicado “Blockchain es la tecnología sin fronteras, que ofrece un mundo de nuevas oportunidades profesionales. Donde se pasará del Internet de la información a la red de redes del valor, ya que las personas podrán intercambiar valor entre ellas.”

Según varios estudios, el potencial de la tecnología Blockchain es real y será implantado poco a poco en todos los sectores, pero para ello hace falta personas que sean capaces de instauran esta tecnología que tantos benéficos traerá. Por esta razón, diferentes escuelas de postgrado ofrecen formación especializada en Blockchain como es el caso de ENIIT Bussines School, a través de su Campus Internacional de Blockchain que creó el Máster en Blockchain Aplicado, cuya 3ª edición dará comienzo el próximo día 23 de octubre, con objetivo principal de cubrir la acuciante demanda de profesionales formados en Blockchain.

El reto está presente y las oportunidades serán infinitas.

