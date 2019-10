Workday revoluciona la tecnología legacy gracias a su innovación para las finanzas

La innovación en el área del aprendizaje automático y de datos permite una mayor eficiencia operativa, ayuda a tomar mejores decisiones de forma rápida y estratégica e impulsa la agilidad empresarial Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones cloud empresariales para finanzas y recursos humanos, ha presentado hoy sus nuevos avances en Workday Financial Management y Adaptive Insights Business Planning Cloud para ayudar a los clientes a navegar mejor en el cambiante mundo de las finanzas.

En Workday Rising, el evento anual para clientes de la compañía, Workday destacó cómo las organizaciones podrán reinventar sus negocios gracias a la nueva aplicación, Workday Accounting Center y el machine learning. Aprovechando The Power of One: una fuente de datos, un modelo de seguridad, una experiencia de usuario y una comunidad, Workday ofrece soluciones para optimizar los procesos financieros y tomar mejores decisiones basadas en datos.

Con Workday, las empresas tienen un único sistema para planificar, ejecutar, analizar y ampliar sus capacidades en el área de las finanzas, impulsado por el machine learning y respaldado por un compromiso inquebrantable con el servicio al cliente. Utilizando el análisis avanzado para detectar patrones y el machine learning para automatizar procesos manuales y ahorrar tiempo, Workday innova continuamente para que las organizaciones puedan aumentar su agilidad empresarial.

Innovación para transformar las finanzas y la planificación

Los directores financieros se enfrentan a constantes cambios y nuevos desafíos en un entorno en rápida evolución debido a los avances tecnológicos, los diferentes modelos comerciales y los nuevos competidores. Esto lleva a una presión cada vez mayor para innovar, facilitar pronósticos más precisos y brindar información que ayudará a la empresa a responder y adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. Con estas nuevas responsabilidades, los directores financieros tienen el timón para liderar la transformación de la empresa.

Con las nuevas soluciones anunciadas en Workday Rising, los clientes pueden:

Agilizar los procesos financieros con datos externos e internos

Workday ayudará a los usuarios a gestionar mejor el proceso financiero de principio a fin, gracias a los reportes diarios sobre datos de fuentes externas a Workday, todo en una única solución.

Workday Accounting Center, una nueva aplicación basada en Workday Prism Analytics, ampliará el poder de Workday Financial Management para ofrecer a los usuarios una mayor capacidad para administrar datos operativos de múltiples fuentes con un único punto de control en toda la empresa. Por ejemplo, con Workday Accounting Center, una compañía de seguros podrá cargar sus transacciones operativas, como reclamos o datos de pólizas en el sistema, crear entradas de contabilidad para esas transacciones, y luego informar y analizar esas transacciones con el resto de datos.

Automatizar procesos gracias al machine learning

Workday aprovecha las capacidades de la ciencia de datos, que abarcan redes neuronales de vanguardia y técnicas clásicas del machine learning, para automatizar de manera inteligente los procesos financieros tradicionales. Con este enfoque del aprendizaje automático, el sistema puede comprender mejor la relación entre las entidades financieras. Por ejemplo, puede aprender sobre la conexión entre los centros de costes, categorías de gastos, proyectos, regiones, tipos de monedas, entre otros, para entender que los gastos como taxis, billetes aéreos y hoteles están relacionados. Este enfoque habilita varias características que ayudan a ahorrar tiempo y recursos, que incluyen:

Estadísticas diarias(Journal insights), detectando anomalías en las finanzas y comparándolas con otras transacciones similares. Esto permite que los equipos de contabilidad identifiquen las irregularidades a medida que ocurren, para que puedan corregir los problemas de manera inmediata, en lugar de esperar al cierre de fin de mes. Esta es una nueva herramienta para los clientes de Workday Financial Management.

Automatización de facturas de proveedores, una nueva capacidad para los clientes de Workday Financial Management, dirige las facturas que requieren atención a trabajadores específicos en función de asignaciones pasadas y eficiencia con un trabajo similar. En su lanzamiento inicial, la automatización de facturas de proveedores utiliza colas de trabajo basadas en reglas y escaneo a nivel de encabezado para dirigir las facturas a la persona adecuada.

Envío de gastos a través de plataformas de uso común(natural workspaces), como Slack para Workday. Por ejemplo, cuando un empleado sube una imagen de su recibo en Slack, Workday Expenses aplica el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para identificar automáticamente los datos críticos, como la cantidad que se reembolsará, para que el usuario confirme antes de enviar para su aprobación.

Detección de irregularidades, una nueva capacidad de Adaptive Insights Business Planning Cloud, que permitirá a los clientes detectar posibles errores de entrada de datos en los planes, ya sean presupuestos, pronósticos, entre otros. Esta función utiliza el machine learning para analizar datos del pasado y detectar fallos, teniendo en cuenta la estacionalidad y otras variaciones y tendencias, y alerta a los usuarios de posibles errores.

Tomar decisiones más rápidas y basadas en datos

Cada usuario puede tomar decisiones más inteligentes basadas en datos, con información real sobre las necesidades del negocio y capacidades que permiten una transición más fluida de la planificación a la ejecución.

Discovery Boards, una función de arrastrar y soltar los datos, originalmente habilitada en Workday Prism Analytics, estará disponible para todos los clientes de Workday Financial Management como parte de su suscripción. Esto permite a los usuarios visualizar rápidamente los datos para comprender sus finanzas, detectar patrones y descubrir ideas. Por ejemplo, la planificación financiera y el análisis (FP&A) o los equipos de contabilidad pueden aprovechar los Discovery Boards para descubrir tendencias en ingresos o gastos, y luego analizarlos por libros de contabilidad, centro de costes o cualquier otra dimensión en sus fuentes de datos. A través de gráficos y tablas dinámicas, pueden ver tendencias por producto o región, y realizar análisis detallados.

Planificar para ejecutar, una nueva capacidad de planificación disponible para los clientes que utilizan Adaptive Insights Business Planning Cloud y Workday Financial Management. Es un paso clave en el viaje para unificar Adaptive Insights con Workday. Con esta unificación más profunda, los profesionales de FP&A pueden publicar sus presupuestos en Workday, dando a los administradores la capacidad de comparar el gasto con el plan y automatizar los controles de gastos de acuerdo con el presupuesto aprobado.

Comentario sobre la noticia

"A medida que la función financiera continúa evolucionando, los directores y líderes financieros buscan herramientas que ayuden a sus equipos a centrarse en un trabajo más estratégico e innovar de una manera que mejore los ingresos", afirma Barbara Larson, gerente general de Workday Financial Management. “Workday está entrelazando nuevas tecnologías como el aprendizaje automático y el análisis avanzado en cada aspecto de nuestras soluciones de contabilidad y finanzas para ahorrar tiempo y tomar mejores decisiones basadas en datos. Al ser más eficientes en todos los ámbitos, podemos ayudar a impulsar la agilidad y ofrecer un valor añadido para el beneficio de nuestros clientes".

Información adicional

Vea cómo Workday está innovando en el mundo de las finanzas.

Lea el blog “Machine Learning Across Workday Products: Brindando un valor comercial innegable a los clientes” por Sayan Chakraborty, vicepresidente senior de herramientas y tecnología, Workday.

Vea cómo Workday está ayudando a las organizaciones a avanzar y mantenerse a la vanguardia en el mundo cambiante de TI. Disponibilidad

Todos los productos y características están disponibles o planificados para el próximo año.

Sobre Workday

Workday es proveedor líder en aplicaciones empresariales cloud para las áreas de finanzas y recursos humanos. Fundada en 2005, Workday ofrece servicios de administración financiera, capital humano, planificación y aplicaciones analíticas diseñadas para las empresas más grandes del mundo, instituciones educativas y agencias gubernamentales. Organizaciones que han elegido a Workday van desde medianas empresas a compañías de Fortune 50.

