Gran Via Business & Meeting Center refuerza su apuesta de futuro hacia el modelo de oficina flexible

jueves, 17 de octubre de 2019, 10:25 h (CET) La combinación de aspectos del coworking y la oficina tradicional permiten unas características aptas para cualquier profesional El modelo de zona de trabajo compartido o coworking ha supuesto un punto de inflexión en el mundo de los workspaces. El aumento de la demanda de este tipo de oficinas responde a un gran cambio social en el modelo de los espacios dedicados al trabajo aunque, de manera paralela, profesionales de este sector llevan años adaptando su oferta a la demanda de otro modelo más tradicional pero que sepa conjuntar lo mejor de estos dos tipos de espacios: se refieren a la oficina flexible.

Es el caso de Gran Via Business & Meeting Center, workspace ubicado en pleno centro de Barcelona, se encuentra en constante renovación de sus intalaciones para poder seguir especializándose en su principal característica: un enfoque orientado a la flexibilidad y la oferta de servicios adicionales.

“Con el trabajo de todos estos años, hemos visto cómo la demanda de un espacio de estas características es válido tanto para emprendedores como para corporaciones”, señala la Center manager de Gran Via BC, Susana de la Rubia, acerca de la variedad de clientes que se encuentran en el centro, por compaginar factores del coworking con el trabajo propio de cada empresa.

De esta manera, hay una dos características relacionadas que el cliente de este tipo de workspace siempre tiene en cuenta al realizar la contratación del espacio:

Flexibilidad de espacio: Que le permita ampliar o modificar el espacio contratado en relación al número de personas siempre que sea necesario

Flexibilidad en la contratación: Apostando por un modelo de contrato que permita adaptar el modo y tiempo de uso del espacio solicitado sin alterar los costes fijos o adicionales que puedan surgir

“El cliente, sea autónomo o empresa, destaca estos apartados de las facilidades de nuestro workspace”, resalta De la Rubia acerca de cómo tiene la certeza de estos aspectos también marcarán la hoja de ruta a seguir en el futuro próximo del mercado de los espacios de trabajo a nivel generalizado.

Una vez instalados, los servicios adicionales que ofrece el centro forman parte del valor añadido que ofrece el equipo de personal. Un ejemplo son los desayunos en la terraza, cortesía de Gran Via BC y que cumplen con esa función más relacionada con los espacios de coworking, en los que el equipo de staff del centro se ocupan de establecer una socialización en el espacio para todos aquellos que buscan ampliar círculos profesionales o, por el contrario, disfrutar simplemente de un café en compañía y conversando con otras personas.

“Nuestra tendencia es seguir haciendo lo que venimos cumpliendo hasta ahora: servir la máxima calidad a nivel de logística y todo atendido por un componente humano profesional”, puntualiza De la Rubia del enfoque del centro de cara a los próximos meses.

