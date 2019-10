El espíritu de Bowie se instala en Valencia con una triple cita musical y expositiva Bowie Tribute Spain llenará la ciudad durante dos semanas de actividades que girarán en torno a la figura del músico británico. Una exposición, una charla y un concierto serán los grandes reclamos de esta iniciativa impulsada por músicos valencianos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de octubre de 2019, 10:59 h (CET)

David Bowie murió, pero nunca se fue. Su espíritu y su arte sigue entre nosotros y cada día sus canciones siguen sonando alrededor del mundo, pero durante dos semanas, del 26 de octubre al 9 de noviembre, los valencianos van a sentir su presencia más fuerte que nunca en diferentes barrios de la ciudad.



Impulsado por reconocidos músicos valencianos del grupo tributo al artista Sound&Vision y apoyado por profesionales del sector, nace Bowie Tribute Spain, un movimiento cuyo objetivo es rendirle homenaje a la figura de Bowie y a su gran influencia tanto a nivel social, como cultural y musical.



Para centrarse en la cultura del músico británico, el 26 de octubre en el bar Ca Koki ubicado en el barrio del Cedro tendrá lugar una charla dirigida por el prestigioso periodista musical Rafa Cervera y titulada Bowie en el S XXI. Cerrará el encuentro un concierto unplugged del grupo Rondalla from Mars.



La imagen icónica de David Bowie se materializará en una exposición fotográfica en el barrio de Ruzafa (bar Biplaza) que mostrará el trabajo de quince artistas y sus obras inspiradas en canciones de Bowie. La exposición se inaugurará el 8 de noviembre y se podrá visitar durante un mes.



Como no podía ser de otra manera, la música de Bowie cerrará este ciclo homenaje con un concierto de Sound&Vision en el barrio de Tendetes, en la sala 16 Toneladas, el 9 de noviembre. Las canciones más míticas de David Bowie sonarán en directo en una noche irrepetible con músicos de amplia experiencia y prestigio del panorama musical valenciano sobre el escenario. Ellos son Jose Luís Macías, Salva Ortiz, Adolfo Barberá, Vicente Montesinos, Pepe Mallent, Mr X y Honorio Barranco y la colaboración especial de John Alexander, Rafa García, Pete Sebastián, y en producción Roberto Herraiz. Las entradas ya están a la venta en Discos Amsterdam, Harmony Discos, Ca Koki, Estudios JR La Sala y online en Notikumi.



Bowie Tribute Spain es un movimiento pionero en la ciudad de Valencia impulsado por Sound&Vision y Pedro Llobell, uno de los grandes devotos de la figura de Bowie que imparte charlas magistrales por todo el territorio español haciendo didáctica y análisis de una de las figuras de la cultura popular más inspiradoras a nivel mundial.



Esta iniciativa se ha puesto en manos de la agencia Player, encargados de darle potencia a la imagen del evento, han creado una campaña de carácter contemporáneo donde apuestan por un estilo que potencia la imagen de Bowie y de su música.

