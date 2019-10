El nuevo etiquetado de eficiencia energética en Europa entrará en vigor en 2021

La empresa de electrodomésticos eficientes aunmasbarato.com, informa a sus consumidores acerca de esta nueva normativa sobre etiquetado de electrodomésticos, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea (CE). Con este nuevo etiquetado, se pretende marcar un antes y después tanto en el consumo energético como en la consciencia del uso de energía por parte de los consumidores El pasado mes de marzo la CE, aprobó un nuevo etiquetado de eficiencia energética para electrodomésticos. Dichas etiquetas introducirán una escala de la A a la G y reemplazarán la actual clasificación A+, A++ y A+++ a partir del 1 de marzo de 2021. A raíz de este acontecimiento, la empresa de electrodomésticos, aunmasbarato.com, ha decidido comunicar a sus clientes acerca de este nuevo etiquetado para evitar confusiones durante el proceso de compra a partir de dicha fecha.

¿Qué es la eficiencia energética?

La definición más precisa de la eficiencia energética es el uso eficiente de la energía. Para llevar a cabo dicho uso, es necesario emplear ciertos hábitos o comprar electrodomésticos especiales para que el consumo de electricidad sea el más bajo posible.

Este concepto cada vez cobra mayor importancia tanto en consumidores como en instituciones, ya que su propósito no sólo se basa en un mayor ahorro económico, sino también en proteger el medio ambiente, reduciendo así la intensidad energética y consumir solo la energía necesaria.

¿Qué es y para qué sirve el certificado de eficiencia energética?

El certificado de eficiencia energética es una pegatina que califica el consumo eléctrico del electrodoméstico según una escala. Esta nueva pegatina valorará el electrodoméstico entre la valoración A y la G, siendo la A la que menos consume y por tanto la que ostenta una mejor calificación y la G la peor valorada debido a su elevado consumo.

Pero no solo muestra su nota, también da una información de su consumo energético anual, su CO2 y acerca de datos relacionados con sus funciones.

¿Cómo saber la eficiencia energética de un electrodoméstico?

No obstante, esta clasificación todavía no está vigente e impera otro tipo de clasificación, por lo tanto, para saber la eficiencia de un electrodoméstico, hay que conocer el actual etiquetado. La actual etiqueta califica el consumo del producto empleando colores que van del verde al rojo y letras de la A a la D, destacando que hay tres tipos de A, las ya mencionadas, A+, A++, A+++.

¿Qué es eficiencia energética A?

Como ocurrirá también con el nuevo etiquetado energético, la letra A garantiza un consumo eficiente. No obstante, dentro de dicha categoría, están las notas A+++, A++ y A+. Estas tres notas son las que garantizan la máxima eficiencia del mercado, siendo la A+++, la más alta de todas ellas y por detrás la A++ y A+.

¿Qué es eficiencia energética B?

La eficiencia energética B indica un consumo moderado. No obstante, muchos clasifican a la categoría A en el mismo nivel de consumo eléctrico. Ambos tienen un índice de eficiencia de entre el 50% y 100%. Concretamente, la B consume entre el 55% y el 75%.

¿Qué es eficiencia energética C y D?

Cuando se está ante una etiqueta C y D está informando de que el electrodoméstico tiene un alto nivel de consumo. En el caso de la C oscila entre el 75% y el 90%, mientras que la D está entre el 90% y el 100%

Otros aspectos a tener en cuenta:

El tamaño del electrodoméstico.

Si dispone de programas Eco y de ahorro energético.

En caso de un frigorífico, que este se encuentre dentro de la clase climática N .

Modelo “No Frost” si se trata de un congelador. ¿Desde cuándo se aplica el etiquetado energético en los electrodomésticos?

Todo empezó en 1994, debido a que se aprobó una Directiva Marco según Real Decreto 124/1994 que así lo estipulaba. Pero no fue hasta el siguiente año que empezaron a implementarse, aunque solamente lo fue en frigoríficos, congeladores, lavavajillas y lavadoras. Con el paso del tiempo, las leyes empezaron a perfeccionarse y este sistema de etiquetado comenzó a expandirse en televisores, hornos y aparatos de aire acondicionado.

El formato y clasificación de la etiqueta también fue variando, ya que antes era de una escala de la A a la G, igual que las nuevas etiquetas. La rápida evolución de los aparatos eléctricos hizo que se inventaran nuevas categorías de forma improvisada.

Esto es lo que ha ocurrido con las actuales etiquetas, motivo por el que se está regulando todo otra vez. Hoy en día este etiquetado es de obligatorio cumplimiento por la Unión Europea, concretamente la Directiva 92/75/CEE, el órgano quien ha implementado esta nueva medida.

Pobreza energética, un problema actual

Pese a todas estas medidas de ahorro, la pobreza energética todavía sigue siendo uno de los principales problemas que debe de hacer frente la sociedad. Las cifras son realmente alarmantes, entre el 7,4% y el 17% de la población española se encuentran en esta situación, lo que viene a ser una cifra que oscila entre los 3’5 millones y 8,1 millones de personas.

aunmasbarato.com pretende contribuir en lo posible a una mayor accesibilidad a estas personas en riesgo de exclusión, ofreciendo electrodomésticos eficientes al mejor precio, comprometiéndonos también con el medio ambiente.

Un ejemplo de ello está en sus lavadoras, ya que se pueden adquirir a un precio muy económico de excelentes marcas como Balay o Benavent, con diferentes certificados como Bosch A+++, Hyundai ++ y Balay A+.

Dependiendo del tipo de certificado que tengan, el consumo será más elevado o menos. No obstante, al pertenecer las tres al mismo grupo de eficiencia energética su consumo siempre será bajo.

Este tipo de aparatos podrán ser más caros, sin embargo, son una gran inversión, ya que el promedio de consumo de una lavadora es de 255 kWh, mientras que la versión A+++ de Balay gasta sólo 153 kWh. La diferencia es realmente notable, especificando que en programas como el 60ºC de carga completa su consumo es de 0,74 kWh o el 40ºC es de 0,50 kWh.

Si se quiere saber más acerca del nuevo etiquetado energético y las medidas que está llevando la CE sobre este tema, no dudes en contactar con aunmasbarato.com. Sus profesionales le informarán y le asesorarán en todo lo posible.

Y si alguien se anima , a través de su web puede hacerse con una variedad de este tipo de electrodomésticos, independientemente de su lugar de ubicación ya que aunmasbarato.com opera en toda España, encargándose de la entrega, subida e instalación de sus aparatos eléctricos con el precio más económico del mercado, sólo 23,99 euros con IVA incluido.

Aunmasbarato.com dispone de la mejor variedad de neveras, lavadoras y secadoras eficientes A+++ al mejor precio del mercado. Todo a un solo clic allí donde vivas, en Madrid, Valencia o Barcelona, compra ahora fácilmente en su tienda de electrodomésticos con eficiencia energética.

MediaKit