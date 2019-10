Nace la Escuela de Ecoagroturismo Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 18:21 h (CET) En las actividades colaboran casas rurales de toda España de la Red Ceres Ecotur e incluye intercambios con estudiantes de América Central y Sudamérica La primera Escuela de Ecoagroturismo de España inició sus actividades ayer en Huesca, con un taller de innovación en turismo sostenible que tuvo lugar en la casa rural O Chardinet D´A Formiga. El objetivo principal de esta Escuela, creada por la Fundación Ecoagroturismo, es formar a profesionales (tanto del ámbito turístico como artesanos y productores) y estudiantes para que puedan poner en práctica el modelo de gestión de Ceres Ecotur, basado en principios de turismo sostenible.

En las actividades de la nueva Escuela colaborarán casas rurales de toda España, pertenecientes a la Red Ceres Ecotur. Además, estudiantes de América Central y Sudamérica completarán su formación participando en los talleres y cursos de esta Escuela, aprendiendo los modelos de certificación turística españoles.

En estos talleres, los participantes intercambiarán experiencias y diseñarán de forma participativa una propuesta de ecoagroturismo en torno a productos locales y conocerán el modelo de evaluación iSoluciona de Costa Rica.

Según explica Severino García, presidente de la Fundación Ecoagroturismo, “con la nueva Escuela y sus acciones formativas esperamos crear experiencias conjuntas, singulares y de calidad, que contribuyan a consolidar un modelo conjunto de turismo sostenible. Con ello mejoraremos, además, el modelo de negocio de empresas turísticas, explotaciones agroganaderas y talleres artesanos con valor añadido”.

Tras el taller de Huesca, los siguientes destinos de formación de la Escuela de Ecoagroturismo son Teruel, Galicia y Asturias. El 22 de octubre se celebrará un nuevo taller de innovación en la casa rural Arens de Lledó, el 5 de noviembre en Viveiro (Lugo) y el 7 de noviembre en Villaviciosa (Asturias).

La experiencia de Costa Rica, ejemplo para España

En todos los talleres enumerados la presentación del modelo de evaluación iSoluciona de Costa Rica será un punto importante. “El intercambio de conocimientos y experiencias con el proyecto de Costa Rica, destino de ecoturismo de mayor reconocimiento internacional, es una nueva oportunidad de conformar alianzas para la consolidación del ecoagroturismo en nuestros respectivos territorios”, afirma Lucas Requejo, responsable de Ecotur Galicia.

“Las certificaciones turísticas son herramientas de gran utilidad para las empresas involucradas en el turismo rural y pueden servirles para lograr la sostenibilidad y la excelencia en sus servicios o productos. Y, en el caso de la certificación de la red Ceres Ecotur y del modelo iSoluciona, representan también un reconocimiento de las prácticas de uso adecuado de los recursos naturales y sociales”, añade Requejo.

La certificación Ceres Ecotur tiene ya 11 años de historia y es un sistema de calidad aplicable y transferible a la realidad de diferentes territorios de nuestro país. En los últimos años, el proyecto se ha internacionalizado, llegando a nuevos países como Colombia, Portugal o Costa Rica y aportando, según sus impulsores, nuevas perspectivas para la consolidación de las iniciativas ecoturísticas.

Sobre el proyecto Ceres Ecotur. La red Ceres Ecotur es una iniciativa pionera de la Fundación Ecoagroturismo, entidad española representante de ECEAT International (European Centre for Ecological and Agricultural Tourism). El proyecto surgió para unificar una red de alojamientos, empresas de actividades e iniciativas gastronómicas en el fomento de un turismo ecológico o ecoturismo en el medio rural en España. Se trata de una iniciativa dirigida a la preservación, a la conservación y a la difusión del patrimonio rural, etnográfico y del entorno medioambiental que lo rodea y le concede su razón de existir.

El proyecto Ceres Ecotur cuenta en la actualidad con una red de ecoagroturismos y establecimientos turísticos rurales, junto con empresas de actividades en la naturaleza, repartidas por toda España. Todos ellos han superado un proceso de certificación para obtener el ECOLABEL ECEAT, cumpliendo con los parámetros exigidos en cada uno de los grupos variables.

