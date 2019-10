Los conductores muestran más confianza al moverse en garajes con protectores, apunta Termiser Protecciones Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 17:37 h (CET) Según datos recogidos por Termiser Protecciones, los conductores muestran su satisfacción con los protectores de garajes al reconocer que se mueven con más confianza y soltura cuando estos están instalados en sus paredes y columnas Los protectores de columnas para el garaje son elementos muy importantes para prevenir daños en la carrocería de los coches y muestra de ello es la confianza con la que se mueven los conductores por estos espacios cuando incorporan esas protecciones tan necesarias para prevenir cualquier arañazo.

Los garajes y parkings son lugares que, en ocasiones, cuentan con un espacio muy limitado para realizar maniobras al volante; la poca iluminación, las prisas por aparcar o la estrechez de las plazas pueden ser las causas que hagan que al más mínimo descuido se pueda dar un toque indeseado del vehículo.

La solución para evitar estas situaciones es la instalación de protectores que consigan una mayor seguridad para el automóvil y sus integrantes, además de una mayor confianza para realizar maniobras en este recinto.

La mayoría de conductores que entran a un garaje con protectores se mueven por él con mayor soltura, según los datos obtenidos de un estudio.

La mayor parte de los encuestados señalan que es una medida muy eficaz para evitar visitas a los talleres de chapa y pintura y sus correspondientes gastos por la reparación de la carrocería.

En caso de un ligero toque con los topes de estacionamiento indicados para los garajes, este material lo amortigua y no causaría daño alguno.

Entre los enemigos arquitectónicos de los coches, destacan las columnas, para las cuales están destinados los protectores de garajes más frecuentes.

Protectores adaptados

Los fabricantes elaboran los protectores con el mejor material posible (espuma de poliuretano Ester-AE, molduras de PVC y espuma de poliuretano reticulado), adaptándose a las distintas superficies de estas infraestructuras, ya sean redondas, cuadradas o de cualquier otra naturaleza.

Por tanto, la adaptabilidad de estos productos es fundamental para que cumplan la función para la que están ideados.

Cuando los protectores son los adecuados en material, formato y tamaño, frenan el vehículo con su acolchado antes de que este pueda contactar con la pared.

Termiser Protecciones es una firma líder en el sector gracias a la calidad de los materiales y sus procesos de elaboración para garantizar la seguridad, no solo en garajes, sino también en otros entornos como industrias, centros deportivos, centros de formación o aeropuertos.

