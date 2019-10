ESHI se suma a la celebración de la Semana Mundial de la lucha contra el cáncer de mama Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 17:22 h (CET) A partir de hoy y hasta el próximo domingo, ofrecerá webinars gratuitos centrados en el entrenamiento de la mujer, consejos de salud para las mujeres y descuentos especiales para sus cursos de entrenamiento femenino El European Sport & Health Institute, ESHI, se suma desde hoy a la celebración de la Semana Mundial de la lucha contra el cáncer de mama para promover el conocimiento entre los profesionales que trabajan en el entrenamiento de las mujeres.

Cada año se detectan en nuestro país entre 26.000 y 27.000 nuevos casos de esta patología. El cáncer de mama se ha convertido en el tumor más frecuente entre las mujeres, pero su mortalidad se va reduciendo año tras año gracias a los avances en la investigación y al incremento de programas de trabajo y recuperación específicos para pacientes con esta enfermedad.

“El deporte es una herramienta primordial para la salud, tanto para la prevención de enfermedades de cualquier tipo como para la recuperación física y mental de las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad. Estudios recientes demuestran que el riesgo de padecer cáncer de mama se puede reducir si se realiza ejercicio físico de forma regular -al menos cuatro horas a la semana- y se evitan el sobrepeso y la obesidad tras la menopausia y el consumo regular de alcohol y/o tabaco. En algunos de estos factores no podemos influir porque son decisiones personales que no está en nuestra mano tomar, pero queremos aportar nuestro granito de arena en lo que sí lo está: formar a los mejores profesionales para que sepan trabajar de forma adecuada, profesional y específica las necesidades individuales de las mujeres que, cada día más, apuestan por un estilo de vida saludable” – apunta Toni Brocal, CEO de ESHI.

Como muestra de ese compromiso, ESHI comienza hoy una serie de acciones encaminadas a facilitar la formación de profesionales que trabajan el entrenamiento de la mujer. En primer lugar, esta misma tarde, Ana Alexandre -una de sus formadoras estrella en el campo del entrenamiento para mujeres- impartirá un webinar gratuito a partir de las 19 horas al que ya se han inscrito más de 200 personas. Todos los participantes recibirán un código de descuento que podrán usar para inscribirse en la próxima edición del Curso de Especialista en entrenamiento para la mujer, que se impartirá de forma presencial en Barcelona el próximo 26 de octubre, justo una semana más tarde de la celebración del Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama.

También este próximo fin de semana, su web mostrará más sorpresas que la entidad no ha querido desvelar, pero que “van encaminadas a fomentar la formación con los profesionales del fitness que trabajan con el colectivo femenino, tanto dentro como fuera de los gimnasios” – añade Brocal.

En sus redes sociales y web, el logotipo del Instituto ha cambiado su color y sus imágenes de portada se han pintado de rosa para “demostrar el compromiso de ESHI con la lucha contra esta enfermedad y ayudar a concienciar a todos los profesionales del sector, sean alumnos de nuestro Instituto o no, del impacto del trabajo que desarrollan cada día en la vida de mujeres de todo el mundo” - apuntan desde la central.

