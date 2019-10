Tratamientos y remedios para sobrevivir a la menopausia, según mediQuo Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 17:02 h (CET) Sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor e irritabilidad, además de la ausencia de la menstruación, algunos de los síntomas de la menopausia. Terapia hormonal, estrógeno vaginal, antidepresivos y gabapentina son algunos de los tratamientos, siempre bajo supervisión médica, para aliviar los síntomas de la menopausia Día Mundial de la menopausia, 18 de octubre

¿Abánico en mano para combatir los calores? ¿Sofocos? ¿Ciclos irregulares? Si se es mujer y se tiene alrededor de 50 años, es probable que aparezcan los primeros inicios de la menopausia. Esta etapa suele durar aproximadamente entre 3 y 5 años y, durante este tiempo, al menos dos tercios de las mujeres experimentan estos síntomas, además de la ausencia de menstruación, que ocurre de forma paulatina, ausentándose durante meses y volviendo de forma errática hasta la amenorrea.

Los síntomas más comunes de la menopausia incluyen sofocos, sudores nocturnos, cambios de humor e irritabilidad, problemas para dormir, resequedad vaginal y ciclos irregulares. Para Orleidis Lozada, ginecóloga y médico especialista en Cirugía General y Oncología (virus del papiloma humano y cáncer de mama) de mediQuo, el chat médico 24/7 donde consultar directamente con médicos y especialistas de la salud, “estos síntomas suelen ser suficientes para diagnosticar la transición menopáusica”.

Las mujeres menopáusicas tienen un mayor riesgo de contraer varias enfermedades, como osteoporosis, obesidad, enfermedades cardíacas y diabetes, por lo que deben tener mayor cuidado de su salud general. Coincidiendo con el Día Internacional de la Menopausia, que se celebra el próximo 18 de octubre, Orleidis Lozada, ginecóloga y médico especialista en Cirugía General y Oncología de mediQuo, analiza algunos de los tratamientos médicos y suplementos y remedios naturales que se centran en aliviar los signos y síntomas de la menopausia:

Tratamientos que pueden aliviar y controlar las condiciones crónicas de la menopausia:

Terapia hormonal. Es la opción de tratamiento más efectiva para aliviar los sofocos menopáusicos y prevenir la pérdida ósea. Dependiendo del historial médico personal y familiar, el profesional puede recomendar estrógenos en la dosis más baja y durante un período de tiempo más corto. Sin embargo, el uso a largo plazo de este tratamiento aumenta los riesgos cardiovasculares y de cáncer de mama, aunque el inicio de las hormonas en el momento de la menopausia ha mostrado beneficios para algunas mujeres siempre que sea de forma controlada.

Estrógeno vaginal. Se puede administrar directamente en la vagina usando una crema vaginal, tableta o anillo liberando solo una pequeña cantidad de estrógeno, que es absorbido por los tejidos vaginales. Puede ayudar a aliviar la sequedad vaginal, la incomodidad en las relaciones sexuales y algunos síntomas urinarios.

Antidepresivos en dosis bajas. Ciertos antidepresivos llamados inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) pueden disminuir los sofocos menopáusicos. Un antidepresivo de baja dosis puede ser útil para las mujeres que no pueden tomar estrógenos por razones de salud o para aquellas que necesitan un antidepresivo para un trastorno del estado de ánimo.

Gabapentina. Aunque ha sido aprobada para tratar las convulsiones, se ha demostrado también que ayuda a reducir los sofocos. Este medicamento es útil en mujeres que no pueden usar la terapia con estrógenos y en aquellas que padecen sofocos nocturnos.

Clonidina. Es una píldora o parche que, generalmente, se usa para tratar la presión arterial alta y puede proporcionar cierto alivio de los sofocos.

Medicamentos para prevenir o tratar la osteoporosis. Dependiendo de las necesidades individuales, los médicos pueden recomendarlos, ya que ayudan a reducir la pérdida ósea y el riesgo de fracturas.

Suplementos naturales y remedios caseros para aliviar los síntomas de la menopausia:

Para los sofocos. Intentar determinar qué desencadena los sofocos. Para muchas mujeres los desencadenantes pueden ser bebidas calientes, cafeína, alcohol, estrés, el clima cálido e incluso una habitación muy cálida. Ciertos alimentos pueden provocar, además de sofocos, sudores nocturnos y cambios de humor, y es más probable que los activen cuando se cenan por la noche, por lo que es importante reducir su consumo u olvidarse de ellos para siempre.

Disminuir las molestias vaginales. Es recomendable utilizar lubricantes vaginales a base de agua de venta libre y sin glicerina, ya que ésta última puede causar ardor o irritación. Mantenerse sexualmente activo también ayuda al aumentar el flujo sanguíneo a la vagina.

Dormir lo suficiente. Tomar cafeína, beber demasiado alcohol y hacer ejercicio a última hora del día puede interrumpir el sueño, por lo que es mejor olvidarse de ello si se tienen problemas para dormir.

Evitar el tabaco. Fumar aumenta el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, osteoporosis, cáncer y una variedad de otros problemas de salud.

Practicar técnicas de relajación y hacer ejercicio regularmente. Además de la práctica de algún deporte, las técnicas como la respiración profunda, la meditación, las imágenes guiadas, los masajes y la relajación muscular progresiva, ayudan a protegerse contras las enfermedades cardiacas, la diabetes y otras afecciones asociada al envejecimiento. Asimismo, los ejercicios musculares del suelo pélvico, llamados ejercicios de Kegel, pueden mejorar algunas formas de incontinencia urinaria al fortalecer el suelo pélvico.

Dieta equilibrada. Es importante incluir en la dieta una variedad de frutas, verduras, granos integrales, productos ricos en calcio y vitamina D, alimentos ricos en proteínas y en fitoestrógenos. Las dietas ricas en frutas, verduras y proteínas son excelentes para mantener el peso y pueden ayudar a prevenir la pérdida ósea, e incluso a perder peso, porque mejoran la plenitud y aumentan la cantidad de calorías quemadas.

Lograr y mantener un peso saludable. Es bastante común aumentar de peso durante la menopausia. Ganar exceso de grasa corporal, especialmente alrededor de la cintura, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas o diabetes. Comer de forma irregular puede empeorar ciertos síntomas y dificultar los esfuerzos para perder peso.

Beber suficiente agua. Beber de 8 a 12 vasos de agua al día puede ayudar a reducir los síntomas y la hinchazón que puede ocurrir con los cambios hormonales. Además, el agua puede ayudar a prevenir el aumento de peso, al sentirnos llenos, y a activar ligeramente el metabolismo.

Reducir el azúcar refinado y los alimentos procesados. Una dieta rica en carbohidratos refinados y azúcar puede causar fuertes aumentos y caídas del azúcar en la sangre, potenciando la sensación de cansancio e irritabilidad, lo que aumenta el riesgo de depresión.

La menopausia es una parte natural de la vida, no una enfermedad. Por eso, Orleidis Lozada resalta que, “aunque sus síntomas pueden ser difíciles de tratar, es recomendable seguir los consejos anteriores para que la transición de la menopausia sea más fácil y llevadera”.

