Ventajas y desventajas del uso de sujetadores por la noche, según Gisela Intimates

Uno de los grandes dilemas de las mujeres respecto al uso del sujetador trata sobre su uso a la hora de dormir, para lo que Gisela Intimates expone las diferentes razones de cada alternativa En esta cuestión, los investigadores no terminan de llegar a un cuórum para estimar si es conveniente o no el uso del sujetador por las noches, ya que se enfrentan las corrientes que lo desaconseja y quienes no han determinado sus inconvenientes, mostrándose indiferentes en este aspecto.

Los especialistas suelen desaconsejar el uso de los sujetadores para dormir debido a una serie de inconvenientes que ello supone; diversos estudios advierten de que esta prenda, durante la noche, puede comprimir varios ganglios y canales linfáticos, evitando así el necesario drenaje linfático durante este periodo del día. Esto puede causar retenciones de líquidos que conduciría a otros problemas circulatorios.

Otra de las razones para desprenderse del sujetador durante la noche es que origina una elevación de la temperatura de los senos.

En cambio, quienes defienden su uso se basan en la necesidad de mantener el pecho sujeto también durante la noche para conservarlo firme.

Los sujetadores nocturnos, solución para el descanso

Una de las soluciones para aquellas mujeres que desean dormir con sujetador ya está en el mercado, en forma de prendas diseñadas especialmente para el momento de irse a la cama. Estos productos están diseñados pensando en evitar la caída del pecho o la formación de arrugas con su uso durante el descanso.

Los sujetadores nocturnos, por tanto, carecen de corchetes y costuras, y cuentan con tejidos más suaves y tirantes anchos.

Los expertos coinciden en que son las mujeres que cuentan con pechos de gran volumen quienes deben insistir en el uso del sujetador mientras descansan, tratando de evitar la caída de las mamas. En este caso, son los sujetadores suaves, de algodón y sin varillas los más indicados.

Por tanto, se puede concluir que el uso del sujetador por la noche no es negativo siempre que se cumplan ciertas medidas para prevenir cualquier posible daño físico.

