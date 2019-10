'Saradoma Gabinete' una novela erótica a la altura de los grandes best-sellers de su género Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 16:01 h (CET) La autora brasileña Helena Carvalho publica la primera parte de una trilogía en la que la sensualidad emana página a página, unida al juego, el deseo y lo prohibido Helena Carvalho presenta su primera novela, Saradoma Gabinete; un libro intenso que permite explorar el placer gracias a escenas muy cuidadas y bien descritas. El lector se encontrará con la historia de Sara Ribeiro, su protagonista, quien recién graduada en la carrera de Psicología decide inaugurar un gabinete para atender a sus pacientes.

Mientras su idea de negocio empieza a decaer aparece en escena un empresario llamado Jordi quien, harto de ser obedecido por la gente que tiene a su alrededor, le pide a Sara que le someta para aprender a ser humilde.

A raíz de esta sesión Sara se da cuenta de que puede ejercer un poder para subyugar la sexualidad masculina transformando su consulta en un espacio para controlar, a través de juegos perversos, a los hombres más poderosos de todo São Paulo.

"El tema de la dominación es algo que siempre me interesó a nivel personal, he leído mucho sobre el tema y he criado a Saradoma".

El lector asistirá a la transformación interior de un personaje femenino de una consistencia muy fuerte. Descubrirá con su lectura cómo la psicóloga encuentra en su trabajo habitual y rutinario una nueva forma de terapia basada en la satisfacción sexual, el erotismo y lo clandestino. Rozando temas tabú socialmente, Saradoma Gabinete no solo se compone de capítulos llenos de sensualidad, sino que la historia principal envuelve la idea de liberación de la mujer y de su derecho al placer. El epicentro de la historia gira alrededor del personaje femenino, Sara, que además estará acompañada por un coro de personajes tan atrayentes como ella.

"Ella es feliz con lo que hace porque ha encontrado satisfacción en realizar ese trabajo. Siente que es algo muy necesario para el bienestar de sus clientes".

Helena Carvalho entra en el panorama narrativo dispuesta a convertirse en una de las grandes damas de la novela erótica. Y no es para menos, ya que además de encontrar escenas descriptivas con un aura de erotismo muy elegante, también resuellan momentos gráficos que despiertan aún más el interés del lector.

Con un lenguaje cercano y detallado, Saradoma Gabinete es una novela a la altura de los grandes superventas como Cincuenta Sombras de Grey de E. L. James o la saga Crossfire de Silvia Day donde las figuras metafóricas y las escenas sensuales sustentan la historia principal.

El placer de esta lectura no queda aquí, ya que Helena Carvalho prepara una segunda parte que promete ser igual de intensa que la primera.

"En la segunda parte Sara se reencuentra con Jordi después de mucho tempo. También se sabrá qué fue lo que pasó en la última noche en Argentina con Joao. La segunda parte será mucho más explícita que la primera".

Saradoma Gabinete se convertirá en una delicia tanto para los seguidores de la novela erótica como para los neófitos que estén buscando una lectura intensa y apasionante.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.