La nueva E-Visa permitirá viajar a San Petersburgo de forma más sencilla y económica

miércoles, 16 de octubre de 2019, 16:05 h (CET) El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa pretende facilitar el acceso a esta maravillosa ciudad y abrirse al turismo internacional con interesantes ofertas Desde el 1 de octubre está disponible la nueva E-Visa para los ciudadanos de 53 países, incluyendo España. Este visado electrónico permite la entrada a las regiones de Kaliningrado y Leningrado, cuyo centro administrativo es San Petersburgo, accediendo al país en avión (Pulkovo Airport), barco o por vía terrestre.

Solicitarlo es mucho más fácil que antes. No se necesita tanta documentación, se puede tramitar online hasta 4 días antes del viaje y no tiene ningún coste. Su validez es de 30 días desde la fecha de emisión y permite estancias de un máximo de 8 días.

Por lo tanto, a partir de ahora será mucho más sencillo viajar a San Petersburgo y para celebrarlo, Tourist Forum ha preparado un viaje especial para conocer la ciudad al mejor precio. A partir de 519€ ofrece un paquete de 4 días que incluye vuelos, traslados, alojamiento en hotel de 4**** con desayuno y visitas diarias con guía privado en español a San Petersburgo, el Museo Hermitage y el Palacio de Catalina. Dispone de salidas en muchas fechas entre enero y marzo.

San Petersburgo desprende una magia incomparable en invierno, con sus Palacios cubiertos de nieve, los canales y el río Nevá congelados. La Fortaleza de San Pedro y San Pablo ofrece unas magníficas vistas de la ciudad desde el otro lado del río y sus imponentes 5 catedrales dominan el centro histórico de la ciudad. La romántica Venecia del Norte se tiñe de blanco y se puede disfrutar de sus Museos sin tener que realizar tantas colas como en verano. Por ejemplo, es imprescindible visitar el Museo Hermitage, con cerca de 60.000 obras repartidas en más de 400 salas, que eran la colección privada de los zares. Otra visita obligada es el Palacio de Catalina, la residencia de verano de los zares, ubicada en Pushkin. Su famosa y lujosa "Sala Ámbar" transporta a otra época.

Aprovechando los precios tan reducidos y la nueva E-Visa, ahora es el mejor momento para descubrir la elegante Ciudad de los Zares

Tourist Forum es una Agencia de Viajes con experiencia realizando viajes a medida desde 1996. Actualmente está potenciando los viajes a Rusia, aprovechando las ofertas existentes para crear productos únicos y de buena calidad. Dispone de oficinas abiertas al público en Madrid y Barcelona, agencias asociadas y una fuerte presencia on-line.

