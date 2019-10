Clínica Revitae muestra su modelo de expansión en el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 15:13 h (CET) La feria se celebra del 17 al 19 de octubre en el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia Tras participar con éxito en la séptima edición de Franquishop Madrid, Clínicas Revitae mostrará ahora su modelo de negocio en el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia, una de las principales ferias del sector en España. Del 17 al 19 de octubre. Expertos en medicina y cirugía estética y regenerativa, cimenta su expansión en la excelencia, ofreciendo siempre al cliente final un tratamiento de la máxima calidad, lo que redunda en el beneficio del franquiciado.

Este concepto de excelencia y precios muy competitivos son lo que convierten a Clínicas Revitae en una opción de negocio muy interesante para cualquier tipo de emprendedor o inversor. Además, no es necesario tener conocimientos previos de medicina y cirugía estética. La franquicia cede aparatología de última generación, se encarga de la formación del franquiciado y los trabajadores y pone a disposición de los diferentes centros médicos y cirujanos con gran experiencia en cada uno de los tratamientos.

En el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia Clínicas Revitae tendrá un stand donde los cientos de emprendedores e inversores que acuden a esta feria especializada podrán conocer de primera mano el modelo de expansión y las ventajas de Clínicas Revitae en un país como España, el tercero del mundo en tratamientos e intervenciones médico-quirúrgicas de estética y belleza. Las cifras, además, están en constante crecimiento.

Este gran número de clientes potenciales de cualquier centro de Clínicas Revitae se une una amplia variedad de tratamientos, todos los de la medicina y cirugía estética y regenerativa, destacando la fleboterapia, un exclusivo tratamiento conservador que cura la enfermedad causante de las varices, un mal que sufren una de cada tres personas en los países desarrollados.

Los emprendedores e inversores que se pasen por el stand de Clínicas Revitae podrán conocer también los dos modelos de negocio que ofrece, dos tipos de clínicas cuyo tamaño y equipación depende del tamaño de la ciudad en la que pueda instalarse o de las necesidades de cada lugar. Todo eso respaldado por una red de centros que garantiza que si un tratamiento no puede realizarse en una de las clínicas por su dotación (las denominadas Tipo, más pequeñas y con menor aparatología), si pueda realizarse en las grandes, las Nodriza. Esto es una gran ventaja para el franquiciado, ya que le garantiza un acceso completo a todos los tratamientos de Clínicas Revitae.

Estos son algunos de los aspectos que emprendedores e inversores podrán conocer de primera mano en el stand de Clínicas Revitae en el Salón Internacional de la Franquicia de Valencia, del 17 al 19 de octubre, en horario de 10.00 a 18.00 horas los dos primeros días y de 10.00 a 15.00 en la última jornada de la feria.

