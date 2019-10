United Way y Generation Spain buscan mejorar la empleabilidad de los jóvenes de menos de 30 años

Es un programa para conectar a jóvenes desempleados con el mundo profesional, proporcionándoles las habilidades y el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito personal y laboral Facilitar el acceso a una formación muy específica, de gran nivel y orientada a la empleabilidad a jóvenes menores de 30 años desempleados de larga duración, es el objetivo de Generation Spain y United Way.



En la segunda mitad del año comenzarán 13 programas formativos para jóvenes menores de 30 años que se encuentran en situación de paro de larga duración. Los programas se han diseñado para preparar a los alumnos ante la demanda real del mercado, con profesores altamente cualificados y tutorías que les ayudan en su acceso al mercado laboral, que incluyen rol playing para preparar entrevistas, redacción de CV, etc.



Para Marina Fuentes, CEO de United Way “el objetivo de este proyecto es eliminar la brecha que existe entre la formación y las habilidades de los jóvenes y las necesidades reales de las empresas”. El programa permitirá conectar a estos jóvenes desempleados con el mundo profesional, proporcionándoles las habilidades y el apoyo que necesitan para alcanzar el éxito personal y profesional y brindar a las empresas una fuente incomparable de talento.



El apoyo de United Way a Generation Spain, a estos programas formativos, pone su foco en crear oportunidades laborales para jóvenes de diferentes niveles educativos, en colaboración con retailers y empresas de diferentes sectores. Los Programas formativos gratuitos se dirigen a jóvenes de 18 a 30 años, desempleados. Su desarrollo incluye una formación de entre 3 a 8 semanas a tiempo completo, focalizada en mejorar las competencias y la motivación profesional en un entorno profesional.



Según las estadísticas, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años se acerca al 40% y la duración media de los contratos es de 51.1 días. Los sectores que ofrecen un mayor número de puestos de trabajo para jóvenes son Comercio y hostesses.



Laura Curto Martín, participante el año pasado del Curso de Marketing Digital en el que colaboró United Way dentro del proyecto Generation United destaca “el apoyo recibido y la motivación para encontrar trabajo y la actualización en competencias digitales y el acceso a nuevas herramientas han sido claves para mí”. También valora que el programa no se centre sólo en competencias técnicas y propias del curso, sino también en el asesoramiento al alumno sobre cómo hacer crecer su red de contactos y hacerse más visible, “nos ayudan a detectar nuestras fortalezas y saber potenciarlas, a hacer entrevistas de trabajo efectivas, a mejorar su marca personal,...”, comenta.