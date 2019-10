La Banca y el sector financiero ofrecen los salarios más elevados en Madrid en 2019, según Adecco Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 13:22 h (CET) 300.000 euros para un Managing Director y para un Socio en Consultora. Hoy se ha presentado en Madrid la II Guía Spring Professional del Mercado laboral en la que se analizan 420 posiciones procedentes de los 14 sectores económicos más relevantes del mercado de trabajo Hoy ha tenido lugar en Madrid la presentación de la II Guía Spring del Mercado Laboral, organizada por Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, ante más de 150 directivos y directores de RRHH de las principales empresas madrileñas.

En esta segunda edición de la Guía se han analizado 420 posiciones procedentes de los 14 sectores económicos más relevantes del mercado de trabajo: banca, finanzas, legal, seguros, recursos humanos, life science, digital y e-commerce, gran consumo, hostelería y turismo, retail, IT y TELCO, industrial, construcción e inmobiliaria y logística.

Alexandra Andrade, directora de Spring Professional en España ha abierto la jornada agradeciendo a todos los invitados su asistencia. Tras ella, Sara Álvarez, manager IT & TELCO de Spring Professional y Juan Cubero, manager Engineering, Industry, Construction, Logistics Division de Spring Professional han profundizado en la situación del mercado laboral madrileño.

La presentación también ha contado con la intervención de Carlos Viladrich, director de Recursos Humanos del Grupo Adecco quien ha expuesto a los participantes los grandes retos que tiene por delante el área de Recursos Humanos en el entorno cambiante.

Viladrich ha destacado que en el cambio del mercado laboral influyen cuatro conceptos clave: visión, coraje, riesgos e incertidumbre y para manejar todos estos factores es fundamental que: “la transformación sea responsabilidad de todos. No se trata simplemente de mejorar los procesos si no de reinventarlos. El éxito de estos cambios depende de la capacidad de los líderes para gestionar la resistencia al cambio de los equipos tradicionales”.

Alberto Moreno, director de Transformación del Grupo Adecco ha planteado a los asistentes cómo será el empleo en el futuro y cómo se llevará a cabo la gestión del talento en el nuevo panorama tecnológico. Para Alberto la clave es afrontarlo como una oportunidad y no como una amenaza destacando el importante papel que adoptarán los líderes del futuro. “Lo que más se valorará en los líderes del futuro es: empatía con los equipos, la capacidad comunicativa, pensamiento estratégico, capacidad de escucha, pensamiento analítico y transparencia” explicaba.

Como broche final ha tenido lugar una mesa de debate moderada por Alexandra Andrade, en la que han participado directivos de empresas asentadas en Madrid: Beatriz Lasa, DRH de NEC Iberia, Federico Tresierra, director de Recursos Humanos de Merck Sharp & Dohme Animal Health, Ismael Fuentes, CIO de Vizeum Ymedia Wink, Joan Vargas, DRH del Grupo Barceló y Mónica Peñaranda, HR Manager de Farlabo. Cada uno de ellos ha ofrecido su perspectiva de cómo se vive esta situación en sus empresas.

Un repaso al mercado de selección: presente y futuro

Hoy en día, en nuestro país se cuenta con la fuerza laboral mejor formada de la historia: los ocupados españoles con estudios superiores representan el 43,6% del total de ocupados, récord histórico. Sin embargo, todavía existe un gap importante entre la demanda del mercado y la oferta: la relación entre vacantes y desempleo ha pasado de una ratio de 0,7 vacantes por cada 100 desempleados en 2013, a casi 3 en la actualidad.

Es por ello que los grandes desafíos de la función de selección de personal y recursos humanos van a tener que ver con una gestión dinámica y personalizada del talento de las organizaciones, desarrollando los recursos internos en unos casos, y tratando de contratar a los mejores en otros.

Pero más allá de la guerra por el talento en los perfiles más demandados, las empresas deben trabajar en prever y gestionar otras áreas no menos importantes: las nuevas formas de empleo y su marco regulatorio, los retos demográficos como el envejecimiento de la población y los flujos migratorios, la gestión de la diversidad,etc. Es el momento de pasar de las empresas “rígidas” que se han conocido hasta ahora hacia las llamadas organizaciones “líquidas” que apuestan por el empoderamiento y los equipos multidisciplinares autogestionados, reduciendo la necesidad de jerarquía formal.

Los perfiles mejor pagados en Madrid

Tomando como referencia las dos posiciones mejor pagadas de cada sector, se puede ver que el sector bancario y el financiero son los que ofrecen las remuneraciones más elevadas actualmente en Madrid. La banca sigue liderando el ranking salarial pero este año las Finanzas superan la remuneración del sector IT & TELCO que estaba a la cabeza en 2018.

Así, un Managing Director de Banca y un Socio en Consultora o Auditora (Finanzas) pueden llegar a cobrar 300.000 euros brutos anuales en una empresa de la capital del segmento large.

También reciben remuneraciones que rondan los 250.000 – 200.000 euros brutos anuales de máximo perfiles como el Chief Information Officer (CIO, en sus siglas en inglés, dentro del sector IT&TELCO), el Socio de Despacho (en Legal), el Chief Data Officer (CDO, en IT&TELCO) y los Directores Comerciales tanto del sector bancario como del asegurador.

Con 170.000 euros anuales de remuneración aparece el Director Financiero (CFO) en el sector Finanzas y con salarios de hasta 150.000 euros aparecen diferentes directivos como los CMO del sector Digital y del de Gran Consumo, los Directores de Operaciones (Gran Consumo), los de Asesoría Jurídica (Legal), los Directores Industriales (Industria), los Directores Comerciales de sectores como la Logística y el Life Science y los Country Managers del sector Retail.

En una franja salarial que va desde los 145.000 euros brutos al año hasta los 130.000 euros se colocan posiciones como el Director Médico (Life Science), el Director de Operaciones (sector Industrial), el Director de Recursos Humanos (RR.HH.), el Chief Digital Officer (sector Digital) y el Director de Supply Chain (sector logístico).

Entre 120.000 y 100.000 euros anuales se manejan el Director Comercial y el Property Manager (de Construcción & Inmobiliaria), el Director Comercial (Retail) y el Responsable de Suscripción (Seguros).

Por último, entre 85.000 y 80.000 euros anuales se quedan los Responsables de Relaciones Laborales (RR.HH.) y los Directores Ejecutivos de Comunicación y de Estrategia (CCO y CSO) en el sector del Turismo y la Hostelería, área con los salarios directivos más bajos.

