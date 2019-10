El Neutrino Energy Group lidera la revolución de la energía limpia Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 13:06 h (CET) Cada año se informa a un gran número de escolares que la superpoblación es la mayor crisis a la que se enfrenta actualmente el mundo. Se dice que el problema es el número de personas y no la infraestructura tecnológica existente. Sin embargo, ¿Es eso cierto? Resulta que el temible fantasma de la superpoblación puede ser desterrado tan solo con un poco de energía Un artículo reciente de Forbes explora la necesidad de reorganizar el mundo en "ciudades inteligentes" para combatir el cambio climático. Con el tiempo, estas ciudades del futuro emplearían progresivamente menos energía mientras conservan intactos los beneficios de la vida urbana.

Según este artículo, ya no es posible ignorar el impacto que el cambio climático tiene en las ciudades. Los núcleos urbanos densos utilizan más energía que cualquier otro tipo de entorno humano, y determinar cómo generar y suministrar toda esa energía a las ciudades es un gran problema de ingeniería civil.

Beneficios de la producción de energía descentralizada

Si solo la producción de energía de las ciudades pudiera descentralizarse, muchos de los problemas a los que se enfrentan los desarrolladores se resolverían de la noche a la mañana. Incluso en el siglo XXI, los apagones continuos son problemas comunes en ciudades de todo el mundo cuando las redes se sobrecargan, y estos escenarios inciertos simplemente subrayan las ineficiencias y los inconvenientes generales que implica la producción de energía centralizada.

La electricidad pierde voltaje a lo largo de su recorrido, lo que significa que solo un porcentaje de la energía producida en la central de generación llega a los habitantes de la ciudad. Lo ideal sería que cada hogar estuviera equipado con su propia planta eléctrica de carbón, pero la tecnología de combustibles fósiles es tan ineficaz y volátil que esta idea fue descartada antes de que se convirtiera en una solución fiable.

Si bien algunas viviendas están equipadas con paneles solares, estos dispositivos de energía sostenible solo generan electricidad cuando están expuestos a la luz solar directa, lo que reduce drásticamente la eficiencia potencial de las células fotovoltaicas. Tal como están las cosas, la mayoría de ciudadanos dependen de la energía derivada del carbón, la cual se suministra desde numerosos kilómetros de distancia, complementada con los pequeños focos de energía solar ubicados en propiedades equipadas con energía fotovoltaica. El carbón sigue siendo la principal fuente de energía del mundo, y mientras siga siendo así, el aumento de la población urbana seguirá siendo un problema.

Beneficios de la producción de energía en el lugar de uso

Recientemente, la ONU no incluyó la reducción del crecimiento de la población en su guía de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto provocó la ira de ciertos expertos que sostienen que la reproducción humana debe ser significativamente limitada para que la civilización pueda sobrevivir.

Estos descendientes espirituales de Thomas Malthus creen que la única forma de salvar a la raza humana es limitar su capacidad de procrear. Sin embargo, ¿ha progresado la humanidad al limitar su capacidad de crecimiento?

Si los humanos tuvieran acceso a dispositivos que pudieran generar energía eléctrica de manera fiable en el propio lugar de uso, la actual crisis demográfica desaparecería repentinamente. Lo cierto es que hay millones de hectáreas de tierra sin usar en la superficie del planeta porque se hallan demasiado lejos de los núcleos urbanos y de otras áreas rurales para ser viables. Sin embargo, con acceso a la energía descentralizada, los seres humanos serían libres de vivir donde quisieran, aumentando notablemente el potencial habitacional del planeta.

La energía de los neutrinos permite que el desarrollo urbano sea perfecto

La producción de energía en el lugar de uso permite abastecer las necesidades de energía urbana de manera mucho más eficiente. La densidad de la población urbana puede aumentar sin disminuir la calidad de vida si se optimiza la producción de energía. Además, descentralizar la red energética también puede proteger a la gente de graves incidencias provocadas por un fallo catastrófico de la red.

Si bien todos estarían de acuerdo en que generar energía en el centro de la ciudad resulta ideal, el problema radica en el desarrollo de una tecnología que sea capaz de solventar las necesidades energéticas actuales en los centros urbanos. Parecía una fantasía hace una década, peor los generadores de energía alimentados por neutrinos se están convirtiendo rápidamente en una realidad dentro de los mercados de consumo e industriales de todo el mundo.

Neutrinovoltaica: un sueño de energía renovada y libre

Hace un siglo, el legendario inventor Nikola Tesla imaginó un mundo impulsado por una energía libre e ilimitada. Si bien su sueño no se hizo realidad durante su vida, parece que los grandes esfuerzos de Tesla han necesitado finalmente unos cien años para llegar a cuajar.

En 2015, los científicos descubrieron que los neutrinos tienen masa, y poco después la Universidad de Chicago demostró que esta masa podía convertirse de manera fiable y eficiente en energía eléctrica. Los dispositivos neutrinovoltaicos son increíblemente simples y fáciles de mantener. Su principal elemento de generación de energía consiste en nanomateriales que producen una resonancia armónica del impacto del neutrino, que luego se transforma en electricidad.

Los dispositivos neutrinovoltaicos utilizados, como el Neutrino Power Cube, tienen muy pocos elementos móviles, y operan en la oscuridad total, ya sean en cavidades debajo de la tierra, en el desierto estrellado o en las profundidades del espacio. El mundo aún no se ha puesto al día, pero lo cierto es que la energía derivada de los neutrinos ya ha resuelto la inminente crisis energética que hace que la superpoblación sea uno de los principales problemas de hoy.

El Neutrino Energy Group lidera la revolución de la energía limpia

Alguien tuvo que iniciar el desafío de los neutrinos que está a punto de revolucionar el mundo. Alemania es uno de los centros mundiales de la ciencia de los neutrinos, y Holger Schubart es uno de los científicos excéntricos alemanes más obsesionados con dichas partículas. Cuando se anunció que Schubart se estaba asociando con colegas estadounidenses e internacionales para fundar el Neutrino Energy Group como director ejecutivo, la comunidad científica sintió una mezcla de conmoción y sonrojo.

Después de todo, Holger Schubart se ha convertido de repente en uno de los científicos más prestigiosos del mundo a pesar de que tiempo atrás sus ideas fueron menospreciadas. La tecnología neutrinovoltaica es la reivindicación del sueño de Schubart, además de un gran rayo de esperanza para toda la humanidad.

