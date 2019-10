AXE se convierte en colaborador del equipo global de esports de League of Legends Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 13:13 h (CET) La marca de cuidado personal masculino será colaborador oficial de los eventos globales de LoL Mid-Season Invitational, Worlds y el evento All-Star Riot Games anuncia otro colaborador más de los esports de League of Legends: AXE®. Gracias a este patrocinio de varios años, el desodorante número 1 para hombres será colaborador oficial para el cuidado personal masculino de los eventos globales de esports de League of Legends: el Mid-Season Invitational, Worlds y el evento All-Star. La colaboración comenzará de inmediato en el Mundial 2019 de League of Legends, con una campaña totalmente integrada creada por AXE y 72andSunny de Ámsterdam.

AXE Gaming busca llenar de confianza a los profesionales y fans de los esports de League of Legends. Para ello, celebrará la escena profesional de League of Legends, así como su comunidad, con eventos en directo, retransmisiones, campañas publicitarias en las tiendas y mucho más.

"AXE se ha caracterizado siempre por promover las pasiones de los jóvenes, como la música, los deportes o la cultura. Nos complace ser la primera marca para el cuidado personal masculino en colaborar con el equipo global de esports de League of Legends", comenta Gaurav Raisinghani, director de AXE. "Esperamos ser valiosos para la comunidad y animar a los fans a expresar su pasión sin miedo y a aprovechar sus oportunidades, tanto en el juego como fuera de él".

AXE es una de las principales marcas de Unilever, que colabora a través de las mismas con numerosas experiencias y competiciones deportivas de todo el mundo, como ROKit Williams Racing en Fórmula Uno, la NCAA, la Copa Libertadores, La Liga, el City Football Group, el Chelsea Football Club, Boca Juniors, River Plate y más.

"Estamos encantados de asociarnos con AXE, de Unilever, para los eventos de esports más prestigiosos de League of Legends", afirmó Naz Aletaha, directora de colaboraciones del equipo global de esports y de desarrollo empresarial de Riot Games. "AXE es una marca que celebra la individualidad, inspira confianza y comparte nuestra pasión por los esports. Dicha perspectiva, combinada con su experiencia en torno a los deportes tradicionales y emergentes más importantes, mejorará sin duda alguna la experiencia de nuestros fans".

AXE presentó AXE Gaming el año pasado, como vehículo para promover las innumerables formas en las que la gente utiliza los videojuegos como una manera de expresarse sin tapujos y de conectar con otros. Esta será la primera colaboración de la marca con una liga de esports, pasando a formar parte del selecto club de colaboradores de los esports de League of Legends, junto a Louis Vuitton, Mastercard, Alienware, State Farm, Secretlab, OPPO y Red Bull.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.