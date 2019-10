Fleboterapia, una buena opción para curar la enfermedad causante de las varices Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 12:21 h (CET) Clínicas Revitae está especializada en la aplicación de este tratamiento no invasivo Las varices son, tras las caries dentales, la enfermedad con mayor prevalencia en la población mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tres de cada cuatro personas en los países desarrollados acabarán padeciendo un problema de varices a lo largo de sus vidas. Aunque algunas veces son un problema estético, la mayoría de las veces son el síntoma de un claro problema de salud.

Las varices son venas dilatadas y tortuosas que se producen, sobre todo, en las piernas en la pelvis y en la zona abdominal y sus causas pueden ser variadas. No son del todo conocidas, pero se sabe que hay una fuerte predisposición genética. Además, existen otros factores de riesgo, como el sobrepeso, la edad avanzada, el embarazo o los anticonceptivos.

Para tratar sus síntomas o tratar de eliminarlas son muchos los medicamentos (flebotónicos) y tratamientos que se han empleado, generalmente invasivos y con resultados siempre temporales que a casi siempre acaban empeorando y haciendo daño al sistema circulatorio.

Ahora hay un tratamiento conservador y altamente efectivo, la Fleboterapia Regenerativa, una de las especialidades de Clínicas Revitae, marca especializada en la medicina y cirugía estética y regenerativa que está en expansión por todo el territorio español y que permite a los pacientes acceder a un tratamiento no invasivo y de alta efectividad con profesionales cualificados.

La Fleboterapia Regenerativa es el tratamiento para curación de varices que repara y elimina las arañas vasculares sin quemarlas, sin esclerosarlas con espuma, sin cortarlas y sin operación. Esto significa que este tratamiento lo que hace es conseguir la regeneración de la cavidad vascular, sin quitar ni quemar ninguna vena, manteniendo íntegra la circulación de las extremidades. Es una técnica curativa, no paliativa, que acaba consiguiendo los resultados deseados por el paciente.

Clínicas Revitae, que ha iniciado su expansión bajo el modelo de franquicia y que el 9 de octubre estará en Madrid en Franquishop, está especializada en el tratamiento regenerativo de varices y también en el tratamiento integral del epidemia. Ambos son tratamientos exclusivos y pioneros en España.

Clínicas Revitae ofrece a sus futuros franquiciados un novedoso y ventajoso sistema, ya que cede equipos de última tecnología y también médicos especializados y sus cirujanos, garantizando así que los pacientes reciben el mejor servicio en todos los casos. Esta es precisamente la filosofía, Clínicas Revitae, la de ofrecer un servicio integral al paciente, ya que si un tratamiento no lo puede recibir en un centro concreto, la red de clínicas presta un servicio global del que se benefician pacientes y franquiciados.

