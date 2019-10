Atlético de Madrid-Valencia, el partidazo de la novena jornada de la Liga

El conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone, que ha empatado sus dos últimos enfrentamientos ligueros sin lograr batir al meta rival, recibe a un Valencia que parece que comienza a estabilizarse tras el caos que se lleva viviendo en la capital del Turia desde la destitución del técnico asturiano Marcelino García Toral.



Si tenemos en cuenta las estadísticas de fútbol previas, el Valencia no ha sido capaz de saborear la victoria en el flamante nuevo estadio de los atléticos. Es más, los valencianistas no ganan en casa de los colchoneros desde la temporada 2010-2011, cuando el actual jugador bético Joaquín hizo un doblete y se logró una sufrida victoria por 1-2.



Los rojiblancos tienen el "factor cancha" a favor, y desde el entorno del equipo de la capital se apunta a que los aficionados van a seguir llenando el Wanda Metropolitano, ya que tras los llenos ante la Juventus y el Real Madrid, todo hace indicar que se seguirá la "tradición" contra el Valencia, Athletic y Bayer Leverkusen. De hecho, los aficionados que quieran ver el enfrentamiento entre Atlético y Valencia este sábado a las 16:00 únicamente pueden comprar entradas para la zona VIP.



En clave valencianista, el técnico Albert Celades tiene las dudas de sus dos delanteros a priori titulares, Maxi Gómez y Rodrigo Moreno, que tras disputar partidos con sus respectivas selecciones durante esta semana, no han podido incorporarse a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna por el momento.



A pesar de que el delantero español fue el héroe en Suecia tras su gol en el descuento que metía a España en la Eurocopa 2020, no se entrenó el lunes pasado debido a unas molestias en el abductor.



En cuanto a Maxi Gómez, participó en el partido entre Uruguay y Perú la pasada madrugada del miércoles en un encuentro que se saldó con empate a uno. El tanque charrúa no llegará a Valencia hasta el próximo jueves.