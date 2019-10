Noruega - España: España deja escapar los tres puntos ​Noruega tuvo un mejor comienzo en este partido, pero eso era esperado considerando que la victoria era el único resultado posible para seguir con vida en el camino a la Eurocopa 2020 Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de octubre de 2019, 11:20 h (CET) Noruega y España se midieron este sábado 12 de octubre en un encuentro válido por una nueva fecha de la fase grupal de las Eliminatorias para la Eurocopa 2020. Los operadores de juego online daban como el gran favorito a España y el conjunto dirigido por Robert Moreno estuvo cerca de quedarse con el triunfo, pero un gol de penalti en los descuentos le permitió a Noruega conseguir un empate.



Noruega tuvo un mejor comienzo en este partido, pero eso era esperado considerando que la victoria era el único resultado posible para seguir con vida en el camino a la Eurocopa 2020. De hecho, Noruega tuvo la primera ocasión de gol clara en los primeros cinco minutos cuando hubo un posible penalti, pero el árbitro Michael Oliver desestimó los reclamos del ataque escandinavo.



Lo cierto es que el conjunto español no se vio cómodo y Noruega una vez más avisó gracias a un cabezazo del delantero Joshua King, pero Kepa realizó una parada impresionante para ahogar el grito de gol del conjunto local. Ni siquiera la lesión sufrida por Havard Nordtveit, quien fue reemplazado por Even Hovland, aunó la intensidad de Noruega.



Si bien la primera mitad terminó sin goles y parecía que ninguno de los equipos tenía una ventaja clara sobre el otro, lo cierto es que Noruega se vio bastante mejor y mucho más peligroso en los metros finales. Todo parecía indicar que Noruega abriría el marcador, pero España acabó sorprendiendo apenas arrancó la segunda mitad.



Esto porque las cosas cambiaron drásticamente en la segunda mitad y España necesitó menos de dos minutos para abrir el marcador gracias a Saúl. El polifuncional volante del Atlético de Madrid marcó un hermoso gol desde fuera del área que entró pegado al poste izquierdo, fuera del alcance de Rune Jarstein. Con esto, España mantenía viva su racha invicta y daba un paso gigante para clasificar a la Eurocopa del próximo año. Pero Noruega no se rindió.



King siguió generando oportunidades de gol y es que el atacante del Bournemouth tuvo al menos dos oportunidades claras de gol, pero en ambas falló frente a la meta rival. España también pudo marcar gracias a Fabián Ruiz y Santi Cazorla, pero ambos volantes desperdiciaron sus posibilidades. Noruega acabaría aprovechando esas licencias ya que igualó el compromiso en los descuentos gracias a un gol de penalti de King.



El atacante que registrase pasos por el Manchester United y el Borussia Monchengladbach anotó desde el punto de penalti con un disparo a la derecha de Kepa, quien se arrojó hacia el otro lado. El gol desató la locura de la parcialidad local ya que le permite a Noruega seguir con vida, aunque su camino a la clasificación sigue siendo muy complicado.



El partido terminó con un emocionante empate 1-1. España sigue en la cima del Grupo F, pero ya no tiene un registro del 100%. Mientras tanto, Noruega permanece a cuatro puntos del segundo lugar, Suecia, y sin duda que tiene un camino difícil para clasificar con sólo tres partidos por disputarse.



Reporte del Partido Noruega: Jarstein; Elabdellaoui, Nordtveit (Hovland, 30’), Ajer, Aleesami; Johansen (Sorloth, 63’), Berge, Henriksen (Johnsen, 83’), Selnaes; Odegaard; King



España: Kepa; Jesús Navas, Raúl Albiol, Sergio Ramos, Juan Bernat (Iñigo Martínez, 88’); Fabián Ruiz, Sergio Busquets, Saúl; Oyarzabal (Rodri, 78’), Rodrigo, Dani Ceballos (Cazorla, 64’)



Goles: Saúl (0-1, 47'), King (1-1, 90+4')



Árbitro: Michael Oliver



Tarjetas amarillas: King (NOR), Rodrigo, Busquets, Sergio Ramos, Fabian, Kepa (ESP)



Tarjetas rojas: No hubo



