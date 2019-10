Netflix rueda El practicante con Mario Casas

El practicante, la nueva película original de Netflix, protagonizada por Mario Casas (Adiós, Palmeras en la nieve, Tres metros bajo el cielo) y dirigida por Carles Torras (Callback, Open 24h, Trash, Jóvenes), se está rodando en diferentes localizaciones de Cataluña, como Barcelona, Badalona y Lleida y su rodaje se prolongará a lo largo de las dos próximas semanas.



El reparto lo completan la ganadora de un Premio César y protagonista de una película ganadora de una Palma de Oro, Deborah François (Populaire, El niño, El primer día del resto de tu vida, La última nota), Guillermo Pfening (Nadie nos mira, Wakolda), Celso Bugallo (Mar Adentro), Pol Monen (Amar, ¿A quién te llevarías a una isla desierta?), Raúl Jiménez (Tarde para la ira) y María Rodríguez (Els dies que vindran).



Babieka Entertainment en asociación con Zabriskie Films producen esta película para Netflix.



El director y productor Carles Torras ha manifestado su entusiasmo por hacer realidad un proyecto tan ambicioso: ‘El Practicante’ generará en él sentimientos encontrados, un debate interno del que nadie saldrá ileso. Al ver el film, los espectadores descubrirán una faceta de Mario Casas inédita, en un registro en el que no están habituados a verle. El espectador va a disfrutar con el tándem formado por él y por Déborah François de dos de las mejores interpretaciones del año. Me siento muy afortunado de que este proyecto tan ambicioso sea una realidad, con este reparto con proyección internacional, gracias a la apuesta de Netflix.”



Por su parte, Miguel Ruz, productor de la película, ha declarado su admiración por el equipo que forma parte de este largometraje: “Mario es uno de esos extraordinarios actores que, cuando le ves actuar, consigue hacerte olvidar a los personajes que ha interpretado en películas anteriores. En el segundo día de rodaje mirando el monitor, me di cuenta de que Mario ya se había transformado en Ángel. De Carles me ha sorprendido su capacidad para cuidar cada detalle mínimo de la estética, sin alejarse del realismo de la película. Carles consigue que un ‘thriller’ como éste sea perturbador. Por último, gracias al equipo de Netflix, ha sido posible que la producción se realice en tiempo récord.”



El practicante cuenta con Héctor H. Visens (El cadáver de Anna Fritz) y David Desola (El Hoyo) como co-guionistas junto a Carles Torras. Jordi Roca es coproductor, Sergio Adrià es productor asociado y Santi Lapeira, Denis Pedregosa y Orlando Pedregosa son productores ejecutivos de esta ficción que estará disponible próximamente en Netflix.