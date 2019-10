Mystery Escape: Los escape room en Barcelona, un sector con mucho más para ofrecer Comunicae

miércoles, 16 de octubre de 2019, 07:03 h (CET) Los escape room en Barcelona llegaron para quedarse. Así lo confirma la situación actual de ese sector con más de 200 salas disponibles. Los juegos de escape en vivo en Barcelona siguen creciendo con ofertas atractivas para todos los públicos cargadas de innovación, tecnología y el desarrollo de nuevos productos. Mystery Escape, una de las principales empresas del sector en Barcelona, es muestra de ello Era el año 2014 cuando las primeras salas de escape empezaron a surgir en Barcelona y era común no entender muy bien de qué iba el asunto. “¿Me vais a encerrar en una sala a hacer qué?” o “¿pero y si no salimos qué pasa?”, eran las preguntas normales que solían recibir los dueños y encargados de los negocios durante una primera etapa, como si de una sala de torturas se tratase. Incluso desde algunos propietarios relatan la aventura que representó acceder a una licencia de actividad, cuando le explicaban a las autoridades que encerraban a la gente en una habitación durante una hora y ya os podréis imaginar el reto.

Entre el año 2015 y 2016, el crecimiento del sector fue cuando menos vertiginoso. En un abrir y cerrar de ojos surgieron decenas de salas de escape con diversas temáticas para todos los gustos. Misterio, terror, acción, aventura y para contar. Sin duda, una nueva forma de ocio que pisó con fuerza en la ciudad para ubicarse como una de las principales alternativas de entretenimiento.

Un impulso al sector

Además de la imparable aparición de salas en todos los barrios, el boca a boca y las buenas estrategias de marketing seguidas por las empresas que forman parte de este segmento, en el año 2016 hubo un impulso significativo. TV3 junto a Mediapro y Mystery Escape, lanzaron una adaptación de una reconocida serie de televisión llamada “Nit i dia”. Fue esa la primera vez que se realizó un proyecto de ese tipo, en el que se le permitió a los seguidores de la serie ir más allá de la experiencia televisiva, convirtiéndose durante 60 minutos en protagonistas de la trama en una sala de escape.

El reconocimiento de la serie, que competía entonces en el prime time catalán frente a contenidos de canales de televisión nacionales, junto con el importante esfuerzo de comunicación que realizaron los organizadores implicados, permitió un impulso superior de la nueva modalidad, permitiéndole entrar por la puerta grande entre las principales opciones de ocio.

Más y más salas de escape room en Barcelona

Lo que sucedió durante ese período y los años posteriores posicionó a Barcelona como una de las principales ciudades de Europa, y la primera de España, en lo que se refiere a la oferta de escape rooms. Esto confirmado gracias a que, actualmente, son más de 200 las salas disponibles en 194 juegos y 110 empresas dedicadas a los juegos de escape en Barcelona. Pero si se vaa los datos de la provincia, los números suben a 358 salas y 222 empresas.

Este fenómeno no solo ha respondido a la gran acogida que ha tenido entre los particulares. También lo ha generado la receptividad que se ha reflejado en el segmento empresarial. Así, los escape room se han posicionado como una gran herramienta de análisis y observación que muchas organizaciones han incorporado de lleno en sus procesos, con el propósito de desarrollar actividades como team building, formaciones, jornadas de assessment competencial, desarrollo y selección de talento.

Es así como, visto el éxito de la modalidad, han sido muchas otras las ciudades de España que se han subido al tren de los escape room, estando entre las más populares Madrid, Bilbao, Valencia y Sevilla, entre otras.

¿Y el futuro de los escape room en Barcelona?

Pero los escape room en Barcelona siguen un proceso de constante evolución. Cada semana surgen nuevos proyectos con temáticas novedosas para todos los gustos. En su mayoría, son experiencias conformadas por un alto contenido creativo, decoraciones sorprendentes y mucha tecnología. Un mix que promete grandes emociones para quienes accedan a esos servicios. Así, también se han ido posicionando como una interesante alternativa para la inversión en la modalidad de franquicias.

Además, con la proyección que han tenido y de acuerdo a las demandas que surgen del mercado, también se aprecia el crecimiento de la modalidad de escape room exportable. Una opción que permite a los clientes disfrutar del juego de escape en el lugar que determine y que, aunque no es nueva, empieza a plantear un auge que abre una nueva oportunidad de negocio para los escapes. Sin duda alguna, se trata de un sector que todavía tiene mucho para dar.

