martes, 15 de octubre de 2019, 15:47 h (CET) El ballet es una forma concreta de danza cuyo origen se remonta al renacimiento italiano. Se trata de un tipo de danza que aporta diversos beneficios en el desarrollo físico y psíquico de las personas. Pero… ¿Se sabe todo sobre esta actividad? ¿Qué beneficios tiene? Clínica Rozalén, el último concepto de Rehabilitación y Fisioterapia, cuenta todo sobre este Arte que puede convertirse en uno de los ejercicios más modernos y completos. www.clinicarozalen.com Clínica Rozalén explica los 8 beneficios del ballet clásico, un arte que ha ganado popularidad en los últimos años:

Fortalecimiento y elongación de los músculos. Los movimientos y posiciones que se realizan durante la práctica del ballet clásico permiten endurecer los músculos y tonificar piernas, glúteos, abdomen y espalda.

Mayor flexibilidad corporal. La flexibilidad suele trabajarse

de forma activa y pasiva en este Arte. El método más efectivo y recomendado para ello es la FNP o Facilitación Neuromuscular Propioceptiva, un método terapéutico llevado a cabo con el fin de obtener respuestas específicas del sistema neuromuscular.

Corrección postural. Para bailar debe mantenerse una postura erguida, con la que se conseguirá un mejor soporte para realizar las actividades diarias. Además, mantener una correcta alineación postural, resultará de gran ayuda para mejorar los dolores provocados por pasar largo tiempo sentado o en una posición incómoda.

Mayor equilibrio y coordinación. Al mantener una buena postura, se mejorará el equilibrio y la coordinación, disminuyendo el riesgo de caídas por desestabilidad.

Mejora del sistema cardiovascular y del drenaje linfático. Esto permite la disminución del riesgo de padecer depresiones o bajos estados de ánimo.

Prevención de lesiones, debido a la mejora de la elongación de los músculos.

Mejora de la concentración y la memoria visual. Durante la práctica del ballet, es necesario concentrarse para conseguir el dominio del cuerpo y para memorizar los movimientos a realizar.

Con el ballet, se aprende sobre motivación, perseverancia y constancia, ya que cada logro en el perfeccionamiento de los movimientos, permitirá ganar autoestima.

Acerca de la Clínica Rozalén

Las Clínicas Rozalén nacen con vocación de acercar a España el último concepto de Rehabilitación y Fisioterapia, desde un claro compromiso con la salud de vanguardia y la mejor atención al cliente. Nacidas de la mano del conocido Dr. Rozalén, en 1985, hoy disponen de 4 centros en continua innovación y estudio de las nuevas técnicas para la mejor asistencia y recuperación del paciente. Todas las áreas están respaldadas por médicos especialistas y fisioterapeutas especializados en cada una de las materias.

