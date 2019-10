Gustavo Ballesteros invita a creer en «Una vida espectacular» con su primer libro

Esta obra es una propuesta para todos aquellos que viven diariamente sumergidos en una perspectiva de la vida negativa, tóxica y dañina, tanto para ellos mismos como para la gente que los rodea El primer libro Gustavo Ballesteros se llama Una vida espectacular y, haciendo honor al título, busca entablar una conversación con el lector que permita a este escapar de una visión tóxica del mundo lo rodea.

"En cada hoja traté de dibujar un plano para que todas las personas puedan construir un castillo con las piedras que se encuentren en el camino y de esa manera descubran todos los poderes de los que gozamos para poder vivir una vida espectacular, porque vivir en plenitud es posible".

El ser humano vive hoy en día inmerso en una burbuja de la que, parece, no puede escapar: ritmo vertiginoso, cargas inmensas de trabajo, responsabilidades económicas difíciles de asumir, presiones sociales y tecnológicas, etc. El hombre siente que comienza el día única y exclusivamente con el deseo de terminarlo: no lo disfruta, no lo vive.

Gustavo Ballesteros propone precisamente un giro de tuerca, poner la vida por encima del daño que genera no parar un poco y reflexionar en qué se quiere vivir y cómo se quiere vivir.

"La reflexión es un hábito que tenemos que crear y practicar diariamente. Reflexionar es hacer una pausa, es el momento en el que nos detenemos y conectamos con nosotros mismos, donde contemplamos la vida, donde lograré escuchar mi voz y sentir mi corazón. Es el tiempo que le dedicamos a nuestro ser para poder retarlo, cuestionarlo o felicitarlo".

Por esta razón, Una vida espectacular está disponible en Amazon para todo aquel quiera un camino en su vida para el cambio. No es una guia de instrucciones, ni una obra de alguien que pretende sentar cátedra con sus palabras; al revés, solo es una mano amiga que habla desde la sinceridad, desde el ejemplo, desde la empatía y la solidaridad.

La idea, como el propio autor comenta, es conseguir "construir un castillo con las piedras", es entender qué pesa en la mochila que cada uno lleva mal colocada en la espalda y aprender a darle un espacio. Para ello es necesaria la introspección y la empatía: conocerse a uno mismo y tener el deseo de conocer a los demás, de verdad, sin ningún tipo de filtro. "¿Qué pasaría si consiguieras libertarte de eso a lo que siempre vuelves? ¿Y si lograrás ponerte en el lugar de otra persona?"

"Cuando logremos conectar nuestra mente con el corazón, es cuando descubriremos que somos los dueños de nuestra vida y que el mundo real, es totalmente otro, es mágico, lleno de amor, prosperidad y alegría".

Como es de esperar, el lector encontrará en este libro un estilo sencillo, cercano y abierto que conseguirá que se abstraiga de todo lo demás y se replantee lo que está viviendo. Capítulos breves, mensajes directos, citas célebres y mucha voluntad de ayudar a los demás es lo que se encontrará en el libro de Gustavo Ballesteros.

Una vida espectacular es un libro para ejercitar el amor, generar y ganar confianza, huir de la autoculpa, sanar la autoestima, aprender a escuchar, rechazar el victimismo, enfrentarse al miedo… En definitiva, para crear un mundo en el que poder vivir en paz, interior y exteriormente. ¿Acaso el ser humano se merece otra cosa?

"Sueño con vivir en un mundo honesto, de amor y felicidad, donde lo negativo sea ignorado y lo positivo sea maximizado. Por tal razón los invito hoy a ser partícipes; en cuanto comiencen a leer las primeras páginas se habrán sumado a todas las personas que queremos ver y vivir un gran cambio en el mundo".