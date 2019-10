La biotecnología de Symborg para semillas en el Euroseed Congress de Estocolmo Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 13:35 h (CET) La European Seed Association celebra su congreso anual del 13-15 de octubre. Los productos de Symborg, basados en microorganismos naturales, mejoran la eficacia de las semillas La empresa de biotecnología agrícola Symborg ha participado activamente en el Euroseed Congress, el congreso anual de la ESA, European Seed Association, que se celebra del 13 al 15 de octubre en Estocolmo. Symborg ha sido uno de los patrocinadores de este evento junto a Bayer, Dow-Du-Pont y Petkus.

El Eurossed Congress reúne a las más importantes empresas de semillas y obtentores de variedades de Europa y del mundo, así como a las compañías proveedoras de soluciones agrícolas y tecnológicas para este sector. La pasada edición de Eurosseed Congress, celebrada en Madrid, superó el millar de participantes de 47 países todos ellos profesionales del sector, delegados comerciales, científicos, productores, etc.

Durante el encuentro se han abordado temas decisivos como las políticas europeas sobre semillas, agricultura ecológica, estrategias de investigación, plan europeo de producción de proteínas, etc. Las conferencias se han dividido en varios paneles enfocados a distintos tipos de cultivos clave: oleaginosas y textiles, forrajeros y gramíneas, maíz y sorgo, cereales y legumbres, vegetales y cultivos ornamentales y patatas. (Ver programa)

Los avances continuos en ciencia y desarrollo tecnológico han convertido a las semillas en productos de alta tecnología y gran valor añadido por lo que la industria semillera busca herramientas que mejoren las plantas y le permitan desarrollar nuevas variedades de forma eficiente y protegiendo el medioambiente. Symborg, miembro de la Federación Internacional de Semillas desde el 2017, ha mostrado a las compañías presentes en el Euroseed Congress sus nuevos desarrollos bioagrícolas sostenibles basados en organismos naturales.

Gracias a sus trabajos de investigación en biotecnología de vanguardia Symborg ha desarrollado soluciones basadas en exclusivos microorganismos patentados por la compañía que permiten a los agricultores aumentar la rentabilidad de sus cultivos sin impacto ambiental.

Experiencia en tratamiento de semillas

Los productos de Symborg, como el inoculante biológico Resid HC, están basados en microorganismos exclusivos de eficacia demostrada en el tratamiento de semillas. Proporcionan a las semillas de cereales de grano como el maíz, la soja o el girasol (y leguminosas en general) microorganismos naturales que permanecen inactivos de manera prolongada en su recubrimiento. Tras la germinación, esos microorganismos se incorporan a las plantas y se convierten en futuros agentes beneficiosos para su desarrollo.

Resid HC está basado en la actividad del Glomus iranicum var tenuihypharum, un hongo formador de micorrizas arbusculares que, en simbiosis con las raíces de las cultivos, mejora su capacidad de absorción y de trasporte de nutrientes hacia la planta. Con una nutrición más abundante y equilibrada la planta alcanza un balance hormonal más controlado y responde mejor a cualquier tipo de estrés abiótico. Los cultivos mejor alimentados aumentan su actividad fisiológica y fotosintética mejorando igualmente su capacidad productiva.

Se trata de un principio biológico natural que no produce residuos indeseables en las plantas ni altera sus características genéticas. Es un método 100% compatible con el medio ambiente.

Porcentajes de incrementos productivos

Los ensayos realizados sobre plantas nacidas de semillas tratadas con Resid HC arrojan incrementos productivos medios de un 7% en maíz. En trigo los resultados demuestran aumentos productivos que van desde el 9.7% hasta el 16% según variedades. En cebada, el número de toneladas recogidas por hectárea se incrementa desde un 8.5% a un 15% según variedades y en soja los incrementos medios son del 8,5%.

Sobre Symborg

Symborg es líder en investigación y desarrollo de biotecnología agrícola. Sus soluciones biológicas innovadoras maximizan el rendimiento de las cosechas y protegen el medioambiente superando el reto de la sostenibilidad.

Fundada en 2009 por Jesús Juárez y Félix Fernández, ambos con extensas carreras profesionales en los campos de la investigación y la agricultura, Symborg se ha consolidado como una empresa líder en Bioagro. Con filiales en Europa, EE.UU., América del Sur y Asia, sus productos se utilizan en más de 30 países.

