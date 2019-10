Sigüenza celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 13:23 h (CET) En 2019, desde el Ayuntamiento de Sigüenza, a través del Centro de la Mujer, se desarrollan dos actividades de sensibilización y coeducación a través de los cuentos dirigidas a alumnado de Educación Primaria tanto del Colegio Público San Antonio de Portaceli como del Colegio Episcopal Sagrada Familia-Ursulinas. Además, se realizará un Taller de caligrafía clásica en el Centro Joven “La Salamandra”, impartido por Carmen Iglesias El Día Internacional de las Mujeres Rurales tiene como objetivo el reconocimiento al papel decisivo de las mujeres en el desarrollo mundial, la erradicación de la pobreza y la seguridad alimentaria. Fue establecido por Naciones Unidas en diciembre de 2007 y se celebró por primera vez el 15 de octubre de 2008.



La conmemoración de los Días Internacionales pretende sensibilizar a la población general sobre cuestiones de interés social vinculadas con temas tan importantes como los derechos humanos, el desarrollo sostenible o la salud. El objetivo es doble: por un lado, es una llamada para que los gobiernos tomen medidas y, por otro, para que la ciudadanía reactive su conciencia social y exija a sus representantes medidas elimine las desigualdades existentes asociadas a determinadas realidades de este tiempo.

Así, el Día de las Mujeres Rurales es un día para el reconocimiento de la inestimable contribución de las mujeres rurales al desarrollo del mundo. Y, a la vez, esta mirada sirve para hacer un llamamiento a resolver aquellas situaciones y obstáculos que dificultan el pleno desarrollo de las mujeres que viven en el medio rural.



Castilla – La Mancha, en general y la provincia de Guadalajara en particular, presentan una marcada dispersión poblacional en una amplia extensión de territorio. El envejecimiento y la despoblación del mundo rural son fenómenos que están apelando a un cambio de mirada, para tomar medidas que ofrezcan un desarrollo más pleno y sostenible para sus gentes. Las mujeres rurales son un claro motor de fijación poblacional y su contribución a la vida del medio rural es clara y es estratégica para el desarrollo.

A nivel mundial, tal y como recoge ONU Mujeres, las mujeres rurales representan más de un tercio de la población y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. Trabajan en el campo y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.



Sin embargo, mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

Sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento. Es una situación que necesita una revisión de manera inmediata.

Bajo el lema “Creando oportunidades”, el gobierno de Castilla– La Mancha, a través del Instituto de la Mujer, organiza la VIII Feria de Mujeres Emprendedoras en Villamalea (Albacete) los días 18 y 19 de octubre, como una iniciativa regional para promover la igualdad de género en el medio rural.



Sigüenza es un enclave privilegiado dentro del medio rural, como cabecera de comarca y como segundo destino turístico de toda Castilla- La Mancha. Y, a la vez, sufre las vicisitudes de la falta de una mejor comunicación en sus carreteras, recursos sanitarios mermados y una limitada oferta académico-laboral, que hace que quienes desean cursar estudios superiores migren y lo hagan, a veces, para no volver.

La segregación horizontal de género presente en el mercado laboral (los mal llamados “trabajos de mujeres o trabajos de hombres”) implica que las mujeres de la localidad vean sus opciones restringidas de forma mayoritaria al sector servicios, la hostelería y las residencias de mayores. En las explotaciones agrarias, si bien la mayoría de las mujeres de cierta edad explican cuánto han trabajado en los campos, muy pocas ostentan titularidades agrarias. Las más jóvenes, con pesar, se ven empujadas a salir de Sigüenza para abrir caminos diferentes y las niñas sueñan con un mundo justo y mejor en el que poder desarrollarse plenamente.



En este sentido, las mujeres han sido siempre motor de desarrollo. La labor de las asociaciones de mujeres, tanto como espacios de sororidad y unión, como colaborando con las actividades municipales, es clave en la vida de la localidad. Y este día es un reconcomiendo especial para ellas.

Este año 2019, desde el Ayuntamiento de Sigüenza, a través del Centro de la Mujer, se desarrollan dos actividades de sensibilización y coeducación a través de los cuentos dirigidas a alumnado de Educación Primaria tanto del Colegio Público San Antonio de Portaceli como del Colegio Episcopal Sagrada Familia-Ursulinas. Las representaciones escénicas tendrán lugar el día 17 de octubre en horario lectivo y serán llevadas a cabo por la compañía artística de Guadalajara “La Caperuza Roja”.

Añadido a esto y para visibilizar también el importante papel de las mujeres escritoras en la Historia, se realizará un Taller de caligrafía clásica en el Centro Joven “La Salamandra”, impartido por Carmen Iglesias. Este taller está abierto a todas las personas a partir de 10 años, sin límite de edad. En él se hará un homenaje a la contribución de las mujeres en el arte de la escritura y talleres de escritura clásica y de creación de una pluma para escribir. Y ojalá estas y otras iniciativas semejantes, poco a poco, permitan escribir un futuro mejor para la sociedad. Tendrá lugar el sábado, día 19 de octubre, de 18 a 21 horas.



