Gran éxito de la Exposición colectiva de la Asociación de Pintores de Sigüenza

La muestra se exhibió en la Ermita de San Roque desde el pasado miércoles hasta este domingo, y por ella pasó un numeroso público para admirar las más de cincuenta obras expuestas de pintoras locales La Exposición colectiva de la Asociación de Pintores de Sigüenza en la Ermita de San Roque se clausuró este domingo con un balance plenamente satisfactorio. Su presidenta, Conchi Ortiz, se mostró orgullosa del éxito de la Exposición. “Este año nos hemos superado, con un total de 53 obras. Hacía dos años que no exponíamos, y esta muestra ha sido el fruto de muchos meses de trabajo que se ven recompensados por la satisfacción que supone que tanta gente haya venido a verla”.



La muestra exhibía obras de tema libre, de ocho artistas locales que han realizado durante las clases de pintura de la entidad. En ella, pudieron demostrar al público que se acercó hasta la Sala Municipal de Exposiciones de la Ermita de San Roque, sus avances en las diferentes técnicas pictóricas. “Es una inyección de moral que la gente reconozca tu labor y se paren en cada obra para interesarse por ellas”, reconocía Conchi.



Los cuadros expuestos fueron obra de la propia presidenta, que utilizó acuarela y lápiz acuarelable, de Olga Amor (acuarela), Esperanza del Río (acuarela y óleo), Carlos David Palacio (dibujo y acuarela), Mari Luz Trijueque (óleo), Mari Carmen Rello (acuarela), Concha Ortega (óleo y acuarela) y Bea Guiral (acuarela, grabado y carboncillo). También Lucía López, la profesora de la asociación, tuvo la oportunidad de demostrar su nivel pictórico.



Todos los alumnos tienen diferentes inspiraciones a la hora de pintar. A Conchi Ortiz le inspira Sigüenza, “los rincones de nuestra ciudad son únicos”. Por su parte, Olga Amor ha pintado todas sus obras en acuarela. Este año se ha decidido por pintar aves. En la muestra se exponen nueve ejemplares únicos, aunque la verdadera estrella de sus cuadros ha sido una cabra montesa, pintada en tinta Parker y nogalina. “Me gusta reflejar la realidad, todo lo que veo y me motiva, fotos, cosas que publica la gente en internet, también paisajes y retratos, aunque en estos me queda mucho por aprender”, explicó Olga.



La presidenta también recalcó la gran variedad de técnicas expuestas, “aunque la predominante este año ha sido la acuarela, hay muchas más: óleo, caligrafía de mini plumilla, grabados, conté blanco sobre fondo de cartulina negra”. Sobre la sala de exposiciones, destacó las cualidades de la Ermita de San Roque por su amplitud y por su magia, “tiene algo especial, es la idónea para exponer tanta obra, no hay ninguna sala en Sigüenza con la capacidad para acoger una exposición de estas características”.



La Asociación de Pintores de Sigüenza fue fundada en 2006. Desde entonces, han pasado por sus aulas varios profesores. Lo que empezó como una simple afición por la pintura de sus socias se ha ido convirtiendo en una verdadera vocación. En la actualidad, la profesora es Lucía López y forman parte como miembros de la asociación nueve alumnas que reciben clases los lunes y martes, de seis a ocho de la tarde. La primera hora de los lunes se dedica al dibujo en carboncillo o lapicero y el resto a temática libre, donde cada alumna puede dar rienda suelta a su creatividad. El pasado 1 de octubre empezaron de nuevo las clases de este año en una nueva sala, la Escuela Hogar, “por lo que damos las gracias al Ayuntamiento de Sigüenza, además de por habernos dejado exponer en San Roque”, termina Conchi.