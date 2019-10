AleaSoft: El aumento de la producción eólica europea hace bajar los precios de los mercados eléctricos Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 12:44 h (CET) Los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos descendieron la semana pasada debido al aumento de la producción eólica, según el análisis realizado por AleaSoft. En el caso de Alemania, el incremento de la producción solar fue otro factor que favoreció la disminución de los precios. La subida de la producción renovable suavizó el efecto de la tendencia al alza de los últimos días de la semana pasada en la mayoría de los mercados de combustibles y CO2 Brent, combustibles y CO2

Los precios de los futuros de petróleo Brent para el mes de diciembre en el mercado ICE iniciaron una tendencia ascendente los últimos días de la semana pasada. Después de comenzar la semana del 7 de octubre con valores muy estables, el jueves 10 el precio aumentó un 1,3% respecto al día anterior y el viernes 11 el aumento fue de un 2,4% respecto al valor del jueves. Con estas subidas, el precio de cierre del viernes 11 de octubre fue de 60,51 $/bbl, 2,16 $/bbl por encima del precio alcanzado el lunes 7 de octubre. El precio correspondiente al viernes pasado es el más elevado en lo que va de este mes de octubre. Este cambio de tendencia está relacionado con una nueva agudización de las tensiones en Oriente Medio, ocurridas a mediados de la semana pasada. Sin embargo, la posibilidad de un próximo acuerdo comercial entre China y Estados Unidos podría hacer revertir esta tendencia.

Los precios de los futuros de gas TTF en el mercado ICE para el mes de noviembre finalizaron la semana del 7 de octubre con una tendencia ascendente. Después del descenso del miércoles 9 de octubre del 0,4% respecto al martes, tanto el jueves como el viernes de la semana pasada los precios experimentaron unos aumentos del 1,8% respecto al día anterior. Al finalizar la semana, el precio alcanzado el viernes 11 de octubre fue de 16,14 €/MWh, siendo el valor más elevado de la semana. Esta tendencia ascendente está influenciada por la perspectiva del descenso de las temperaturas y la previsión de una menor producción de energía eólica.

Por lo que respecta a los precios de los futuros del carbón API 2 en el mercado ICE para el mes de noviembre, después de que el martes 8 de octubre se alcanzara el valor máximo de la semana pasada, de 63,10 $/t, los precios iniciaron una tendencia descendente hasta situarse el jueves 10 de octubre en un valor de 62,00 $/t. Dicho precio es solo 0,20 $/t superior al valor mínimo de la semana, registrado el lunes 7 de octubre. A su vez, el viernes 11 de octubre el precio aumentó un 0,3% respecto al jueves, cerrando ese día en 62,20 $/t.

Los precios de los futuros de derechos de emisión de CO2 en el mercado EEX para el contrato de referencia de diciembre de 2019 aumentaron los últimos días de la semana pasada. El miércoles 9 de octubre, se experimentó un cambio de tendencia en la evolución de los precios, que habían estado descendiendo desde inicio de mes. A partir de ese día, los precios comenzaron a aumentar. Al finalizar la semana, el viernes 11 de octubre, el precio de cierre fue de 24,45 €/t, un 6,5% por encima del valor alcanzado el viernes de la semana anterior de 22,95 €/t, pero aún 0,59 €/t por debajo del precio del martes 1 de octubre, cuando se registró el mayor precio en lo que va de mes, de 25,04 €/t.

Mercados eléctricos europeos

Los precios de la mayoría de los mercados eléctricos europeos disminuyeron durante la semana pasada respecto a la semana del 30 de septiembre. En cambio, los mercados IPEX de Italia y el mercado Nord Pool de los países nórdicos aumentaron un 1,2% y 6,0% respectivamente, en relación al mismo período. El mercado EPEX SPOT de Alemania, con un promedio semanal de 30,43 €/MWh, fue el de menor precio de los mercados analizados y presentó una caída del 17% respecto al precio medio de la semana del 30 de septiembre. El resto de los mercados experimentaron variaciones de entre ‑14% y ‑3,0%.

Durante la semana pasada la bajada en los precios de la mayoría de los mercados se ha visto favorecida por el aumento de la producción con fuentes renovables, fundamentalmente por la eólica, que ha aumentado considerablemente en la mayoría de los mercados analizados, suavizando el efecto de la tendencia alcista en los precios de algunos de los combustibles. En el caso de Alemania, el aumento de la producción solar también favoreció el descenso de los precios.

La demanda eléctrica en la semana que concluyó recientemente se comportó de manera diferente en los países analizados. Alemania fue el de mayor variación en la demanda, con un incremento del 7,1%, fundamentalmente por la recuperación de la demanda después del festivo nacional del día 3 de octubre. En cambio, en Italia casi no se produjo variación en la demanda a pesar de tener temperaturas más frescas, 1,7°C por debajo de la media de la semana anterior.

Los precios para este lunes 14 de octubre, a pesar de mostrarse al alza, siguen siendo menores que los alcanzados el lunes 7 de octubre. El mercado italiano continúa siendo el de mayor precio de Europa, con un promedio diario de 60,61 €/MWh. En cambio, el mercado EPEX SPOT de Alemania ha sido el de menor precio, cerrando en 35,56 €/MWh. El resto de los mercados han cerrado con precios que oscilan entre los 36 €/MWh y los 43 €/MWh.

Futuros de electricidad

Los precios de los futuros de electricidad para el primer trimestre de 2020 se comportaron de forma heterogénea durante la pasada semana. Los futuros de España, tanto en el mercado EEX como en OMIP, experimentaron bajadas del 0,1% y 0,2% respectivamente. En el mismo mercado OMIP, los futuros de Portugal para este producto bajaron a la par de España en un 0,2%. Por otra parte, en el resto de los mercados analizados por AleaSoft, los futuros para el siguiente trimestre registraron subidas durante la semana pasada, siendo las más notables la de Francia en el mercado EEX y las de Bélgica y Países Bajos en el mercado ICE, todas ellas de un 3,3% respecto al valor de cierre de la semana anterior.

En el caso de los futuros de electricidad europeos para el año 2020, todos los mercados analizados por AleaSoft presentaron incrementos en los precios. El aumento más discreto fue el del mercado OMIP, tanto para España como para Portugal, que registró una subida del 0,5%. Por otra parte, el mercado con mayor crecimiento en este producto fue el de Francia en EEX, que cerró la semana pasada con 51,26 €/MWh, registrando así una subida del 3,6% respecto al viernes 4 de octubre.

Producción eólica y solar

La producción eólica continuó aumentando la semana pasada en la mayoría de los países Europeos. Portugal y Alemania fueron los países donde más aumentó la producción con esta tecnología, en un 50% y un 42% respectivamente, en comparación con la semana del 30 de septiembre. Mientras que, por el contrario, se observó una caída del 29% en la producción eólica de Italia. Los pronósticos de AleaSoft para esta semana estiman fuertes caídas en las producciones de Alemania, Francia, Portugal e Italia. Por el contrario, se espera que en España se mantenga la tendencia creciente.

La producción solar, que incluye a la fotovoltaica y la termosolar, disminuyó en un 19% en España y un 2,9% en Italia la semana pasada en comparación con la semana del 30 de septiembre. En Alemania, por el contrario, aumentó la producción en un 15%. Para esta semana, en AleaSoft se espera una caída moderada en la producción solar de Italia y España, y en Alemania se espera que la generación con esta tecnología sea un poco superior a la semana pasada.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/aumento-produccion-eolica-europea-provoca-bajada-precios-mercados-electricos/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SunMedia lanza un nuevo formato de Display siempre visible 2btube anuncia nuevas producciones premium: una miniserie para Youtube Originals y un largometraje CTAIMA lanza la nueva versión de su software de Compliance Corporativo CTAIMALEGAL Nueva gama de cochecitos inline® de phil&teds 4 tecnologías para comunicarse con el usuario con un estilo friendly, según The Valley