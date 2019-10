Aula de Salud: Prótesis personalizadas y cirugía artroscópica para tratar patologías de hombro Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 10:43 h (CET) Este jueves, 17 de octubre, a las 19:30h en el salón de actos del Aquarium de San Sebastián, con entrada libre hasta completar aforo, se ofrecerá el Aula de Salud bajo el título "Prótesis personalizadas y cirugía artroscópica de hombro" Este jueves, 17 de octubre, a las 19:30 horas, se celebrará un nuevo Aula de Salud de Policlínica Gipuzkoa en el Salón de Actos del Aquarium de San Sebastián. Ricardo Cuéllar y Adrián Cuéllar, traumatólogos de Policlínica Gipuzkoa impartirán el Aula de Salud bajo el título “Prótesis personalizadas y cirugía artroscópica de hombro”.

Desde hace 4 años, el Servicio de Traumatología de Policlínica Gipuzkoa cuenta con la posibilidad de realizar próstesis personalizadas para aquellos que las necesiten. Estas prótesis replican el modelo exacto de la articulación enferma del paciente y, sobre el mismo, se calcula de forma exacta todos los pormenores de la intervención. “Para poder llevar a cabo estas prótesis personalizadas – explica Ricardo Cuéllar – realizamos una resonancia y mediante varios programas informáticos imprimimos un modelo en 3D que nos servirá para proyectar la intervención".

Las lesiones de hombro que pueden tratarse con prótesis son, de forma análoga a como ocurre en otras articulaciones (rodilla, cadera…) artrosis y fracturas. Adrián Cuéllar reconoce que se pueden utilizar prótesis personalizadas en el hombro, pero su indicación se limita al tratamiento de las artrosis. Aunque, indudablemente, las más conocidas, por el mayor número de casos, son las de rodilla. La mayor ventaja de las prótesis personalizadas es que consiguen reducir el tiempo de intervención en una media de 15 - 20 minutos, logrando reducir potenciales riesgos y complicaciones como el sangrado o la infección. Además, al tratarse de prótesis más exactas tienen una duración mayor que las convencionales.

Las lesiones de hombro más frecuentes suelen estar estrechamente ligadas a la edad y a la actividad. Los pacientes más jóvenes y deportistas suelen acudir con lesiones en el ‘menisco’ del hombro, una estructura que se lesiona muy a menudo cuando se produce una luxación. Por otro lado, los pacientes de mayor edad suelen acudir a la consulta por roturas de los tendones del manguito rotador.

En los casos de rotura de tendones del manguito rotador (supraespinoso), luxaciones o traumatismos en el hombro, el tratamiento recomendado por los traumatólogos es el de la cirugía artroscópica. Esta intervención entra en una articulación mediante una cámara a través de pequeños abordajes y logra tratar estas patologías.

“La principal ventaja de realizar una cirugía mediante artroscopia es que conseguimos, con una cirugía menos invasiva, un resultado mucho mejor, porque los riesgos de infección son menores, la recuperación es más rápida y la lesión que se produce en los tejidos para llegar hasta la lesión articular es menor”, explica Adrián Cuéllar.

“En traumatología se producen pequeños avances continuamente – reconocen los traumatólogos – en la patología de hombro hemos comenzado a emplear implantes biológicos para operar mediante cirugía artroscópica. De esta forma, podemos mejorar la calidad de la cicatrización y la reparación”.

Por otro lado, en el mundo de las prótesis, la discusión actual se centra entre las personalizadas y las denominadas "prótesis navegadas". “En estas últimas, al igual que en las personalizadas, – explica Ricardo Cuéllar – los cálculos se realizan mediante ordenador, pero en este caso, lo hacen durante la propia intervención, lo que tiene el inconveniente de prolongar su duración. Por ello y por los buenos resultados que hemos obtenido en estos 4 años, en Policlínica Gipuzkoa seguimos apostando por las prótesis personalizadas”.

Toda esta información se tratará en profundidad este jueves, 17 de octubre, a las 19:30h, en el Aquarium de San Sebastián.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.500 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica Gipuzkoa, etc, así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de sus hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (cuentan con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de sus investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

