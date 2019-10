Urban Lab inicia su expansión en franquicia de la mano de la consultora Tormo Franquicias Consulting Comunicae

martes, 15 de octubre de 2019, 10:47 h (CET) Urban Lab, uno de los Centros de Negocios más conocidos y concurridos de la capital, inicia su desarrollo en franquicia por todo el territorio nacional La franquicia Urban Lab es un Centro de Negocios enfocado a dar servicios a todo tipo de empresas y profesionales que necesiten espacios de trabajo, despachos, salas de reuniones o espacios de coworking.

Las empresas valoran cada día más el entorno en el que trabajan. De hecho, según los datos recogidos por IDC Research España, en 2021, 6 de cada 10 empresas y grandes compañías habrán implantado espacios de coworking y áreas de networking para fomentar los entornos colaborativos y mejorar las relaciones entre los equipos.

Las empresas buscan nuevos retos y trabajan para conseguirlo. El perfil de cliente de Urban Lab presenta las siguientes cualidades: Creatividad, Creación de Valor, Visión e Ingenio.

Para todos estos clientes, Urban Lab ofrecen una amplia gama de formatos de oficinas y servicios en su Centro de Negocios, adecuándose a las necesidades de cada empresa de forma que todas puedan encontrar en sus centros un espacio para trabajar dónde, cómo y cuándo quieran. Entre los servicios ofertados se pueden encontrar:

Espacios

Comunicación, voz y datos

Marketing y plataformas de comunicación

Otros servicios adicionales como plazas de aparcamiento, vehículos, trasteros, catering, etc. En palabras de Alejandra Ron-Pedrique, CEO de Urban Lab: “Urban Lab es una oportunidad de negocio que presenta numerosas ventajas de las que te podrás beneficiar, además de entrar a formar parte de un sector apasionante, donde te rodearás de personas muy interesantes e ideas innovadoras.”

Urban Lab forma parte desde 2014 de la Asociación Española de Centros de Negocio ProWorkSpace, obteniendo la certificación de 4 Estrellas Superior, que reconoce la prestación de su servicio, el cumplimiento de los estándares de calidad y les reafirma como referentes del sector.

La propuesta de la franquicia combina la vocación de excelencia, la vanguardia de la tecnología y la innovación para satisfacer todas las necesidades de sus clientes. Se asientan en tres pilares fundamentales: Estratégico, Urbano y Profesional.

Algunos de los aspectos competitivos que diferencian a Urban Lab de otros centros de negocios tradicionales son:

Poder centrarse en el núcleo del negocio sin perder tiempo en infraestructuras o mantenimientos.

Captación de nuevos clientes en la propia oficina, en las sesiones de networking o en otros eventos periódicos.

Aumento de conocimiento y oportunidades fomentado por la continua interacción con otras empresas y profesionales.

Escalabilidad de espacio según la evolución del negocio.

Flexibilidad de espacio y servicios ante eventos puntuales. Urban Lab permite a los emprendedores acceder a un equipo de profesionales perfectamente cualificados y además cuenta con asesoramiento continuo, formación y soporte técnico en el sector empresarial. También ofrece la oportunidad de contar con herramientas de comunicación y marketing para abordar el mercado con las suficientes garantías.

El perfil buscado por la franquicia es de emprendedores entusiastas del sector empresarial, con carácter comercial y gran capacidad organizativa.

Para más información sobre Urban Lab y para la resolución de cualquier duda, puedes ponerte en contacto con su Departamento de Expansión.

Más información

Borja Sánchez

bsanchez@tormofranquicias.es

911 592 558

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SunMedia lanza un nuevo formato de Display siempre visible 2btube anuncia nuevas producciones premium: una miniserie para Youtube Originals y un largometraje CTAIMA lanza la nueva versión de su software de Compliance Corporativo CTAIMALEGAL Nueva gama de cochecitos inline® de phil&teds 4 tecnologías para comunicarse con el usuario con un estilo friendly, según The Valley