Soldados sirios se concentran en la frontera turca tras acuerdo con los kurdos

Las tropas sirias se están desplegando cerca de la frontera turca un día después de que el Gobierno de Bashar al-Assad alcanzara un acuerdo para ayudar a proteger a los kurdos del mortal ataque aéreo y terrestre de Turquía. Los kurdos habían estado aliados con Estados Unidos hasta la semana pasada, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, retiró abruptamente a las tropas estadounidenses del norte de Siria, allanando el camino para el asalto de Turquía.



Más de 130.000 personas ya han sido desplazadas en los últimos cinco días desde que Turquía invadió el norte de Siria. Se desconoce el número de víctimas mortales. Turquía dice que más de 500 “terroristas” han sido “neutralizados”. Turquía se refiere frecuentemente a los grupos kurdos como “terroristas”.



El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informa que atacantes proturcos mataron a tiros a nueve civiles kurdos, entre ellos a una destacada líder política, Hevrin Khalaf, que fue asesinada junto con su chofer el sábado. Khalaf era la secretaria general del Partido del Futuro de Siria.



Las autoridades kurdas informan que 785 personas afiliadas al Estado Islámico, incluidos mujeres y menores, escaparon de un campamento de desplazados controlado por los kurdos en el norte de Siria.



El periódico The New York Times informa que las fuerzas estadounidenses no lograron trasladar cinco docenas de prisioneros de “alto perfil” del Estado Islámico fuera del país.



Fuente: DemocracyNow